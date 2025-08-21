Πενιχρό το θέαμα στο δεύτερο… πιάτο των πρώτων αγώνων για τα play offs του Champions League. Μόνο η Μπόντο/Γκλιμτ βρέθηκε σε φοβερή βραδιά, με τη νορβηγική ομάδα να διαλύει με σκορ 5-0 τη Στουρμ Γκρατς και να κλείνει ουσιαστικά θέση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ισόπαλες οι άλλες τρεις αναμετρήσεις της βραδιάς. Χωρίς γκολ τα Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα, Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι (0-0), με σκορ 1-1 έληξε το παιχνίδι της Βασιλείας με την Κοπεγχάγη στην Ελβετία.

Η Μπόντο/Γκλιμτ από πολύ νωρίς επέβαλε τον ρυθμό της κόντρα στην ανήμπορη να αντιδράσει Στουρμ Γκρατς. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7′ ο Χογκ για τους Νορβηγούς, ενώ με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών αγώνα ο Μπιόρτουφτ έκανε και το 2-0 για τους γηπεδούχους.

Οι Αυστριακοί δεν είχαν καμία απάντηση στην απόλυτη ανωτερότητα της Μπόντο. Ο Σάλτνες στο 25′ διαμόρφωσε και το 3-0 του νορβηγικού συλλόγου, με τη γηπεδούχο να ξεκινάει το β’ μέρος όπως το πρώτο ημίχρονο, καθώς στο 54′ ο Έβιεν έκανε το 4-0 σε ένα ματς… μονόλογο μέχρι το τέλος. «Κερασάκι» στην τούρτα από τον Μπόβινγκ στο 79′ για το τελικό 5-0 της Μπόντο/Γκλιμτ.

ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Σέβολντ, Μπιέρτουφτ, Αλεσάμι (35’ Νίλσεν), Μπιέρκαν, Μπεργκ, Σάλτνες, Εβιέν (85’ Όκλεντ), Μαάτα (45+1’ Γιόργκενσεν), Χεγκ (85’ Χέλμερσεν), Χάουγκε (85’ Μπάσι)

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ: Κρίστενσεν, Όερμαν, Κάριτς, Λαβαλί, Τζόνστον (57’ Μάλιτς), Κιτεϊσβίλι (83’ Χεντλ), Χόρβατ (74’ Μπεγκάνοβιτς), Τσουκβουάνι, Μπέβινγκ, Γκργκιτς (57’ Τζάτα)

Χωρίς γκολ τελείωσε ο μεγάλος αγώνας της Φενέρμπαχτσε με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς εν όψει της ρεβάνς της Λισαβόνας σε μία εβδομάδα από απόψε (27/8, 22:00). Αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο Φλορεντίνο (71′) των Λουζιτανών.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Εγκριμπαγιάτ, Μίλντιρ (79’ Αϊντίν), Σκρίνιαρ, Οουστερβόλντε, Σεμέδο, Άμραμπατ, Φρεντ (86’ Καχβετσι), Μπράουν, Σιμάνσκι, Ντουράν (67’ Ταλίσκα), Εν Νεσιρί

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Νταλ, Οταμέντι, Σίλβα, Ντέντιτς, Μπαρενετσέα (64’ Ιβάνοβιτς), Ρίος, Φλορεντίνο, Ακτούρκογλου (77’ Μπαρέιρο), Όρνες, Παυλίδης (77’ Γκουβέια)

Κανένα τέρμα δεν επετεύχθη ούτε στην αναμέτρηση της Γλασκώβης, με τη Σέλτικ να μην πραγματοποιεί καλή εμφάνιση και την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν να ελπίζει στο απόλυτο όνειρο της παρθενικής συμμετοχής σε τελική φάση Champions League!

ΣΕΛΤΙΚ: Σμάιχελ, Κάρτερ Βίκερς, Τζόνστον (35’ Ράλστον), Σκέιλς, Τίρνεϊ (76’ Τράστι), Νίγκρεν (76’ Γιαμάντα), ΜακΓκρέγκορ, Χατάτε, Άιντα (46’ Γιανγκ), Μαέντα, Φόρεστ (70’ Ένχελς)

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ: Ζαρούτσκι (75’ Αναρμπέκοβ), Γκλέιζερ, Μαρτίνοβιτς, Σορόκιν, Μρίνσκι, Χρόμικο, Ταπάλοβ, Αράντ, Ζορζίνιο, Σατπάγεβ, Εντμίλσον (84’ Ρικαρντίνιο)

Βασιλεία και Κοπεγχάγη ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στην Ελβετία και άφησαν επίσης ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Το 1-0 ο Σερντάν Σακίρι με πέναλτι στο 14′, το 1-1 ο Γκάμπριελ Περέιρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+3′). Αποβλήθηκε στο 82′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Ατζεντέι των γηπεδούχων.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Χιτς, Τσουνεμότο, Μπάρισιτς, Αντζετέι, Σμιντ, Μετίνιο, Λερουά (84’ Βουϊγιόζ), Σότιτσεκ (77’ Κοϊντρεντί), Σατσίρι, Οτέλε, Αγέτι (68’ Μπροσίνσκι)

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Χατζηδιάκος, Ουέσκας, Λόπες, Γκάμπριελ Περέιρα, Κλεμ (83’ Κλάεσον) Ρόμπερτ (64’ Μουκοκό), Λεραγκέρ, Λάρσον (70’ Μάτσον), Ελιουνούσι, Κορνέλιους

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα play offs του Champions League:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0

Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-0

Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 1-1

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-0

Οι αγώνες ρεβάνς:

Τρίτη (26/8)

19:45 Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

22:00 Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

22:00 Στουρμ Γκρατς – Μπόντο/Γκλιμτ

Τετάρτη (27/8)

19:45 Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς

22:00 Κοπεγχάγη – Βασιλεία

22:00 Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε