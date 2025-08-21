«Αγκαλιά» με την πρόκριση στη League Phase οι Γκενκ (5-1), Μίντιλαντ (4-0) και Μάλμε (3-0)

Με το… ενάμιση πόδι στη League Phase του Europa League βρίσκονται οι Γκενκ, Μίντιλαντ και Μάλμε, μετά τα αποψινά αποτελέσματα.

Η Γκενκ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Λεχ Πόζναν στην Πολωνία και επικράτησε με το εμφατικό 5-1. Δύο γκολ ο Χροσόφσκι (10’, 25’), από ένα οι Χεϊνέν (33’) και Χιεόν-Γκου (40’), ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γκουργκούλ με αυτογκόλ (48’). Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει στο 19’ με τον Γιαγκέλο, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσαν.

Εύκολη νίκη για τη Μίντιλαντ κόντρα στην Κουόπιο, με τους Δανούς να επικρατούν με 4-0. Μπούξα (15’), Οσόριο (19’) και Τζούνιορ Μπρουμάντο (81’, 90+1’) τα γκολ.

«Αγκαλιά» με την πρόκριση και η Μάλμε, που κέρδισε εντός έδρας την Σίγμα Όλομουτς με 3-0. Πρωταγωνιστής ο Χακσαμπάνοβιτς, που σκόραρε δύο φορές (8’, 43’), με τον Γιόνσεν να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+2’ με εκτέλεση πέναλτι.

Ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας στη Νορβηγία από την Μπραν με 2-1. Οι Κύπριοι προηγήθηκαν στο 16’ με τον Ανγκέλσκι (16’), αλλά οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το ματς με τους Μίχρε (20’) και Τόρσβικ (90+3’).

Από εκει και πέρα, σημαντικό διπλό για την Ουτρέχτη στην έδρα της Ζρινιέσκι (2-0), ενώ μεγάλη νίκη πήρε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου (3-1).

Εντός έδρας επικράτηση για την Στκεντίγια απέναντι στη Λουντογκόρετς (2-1), με τη βουλγαρική ομάδα να ψάχνει την ανατροπή στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Κοντά στη League Phase η Γιουνγκ Μπόις, που κέρδισε στη Σλοβακία την Σλόβαν Μπρατισλάβας με 1-0, όπως επίσης και Στεάουα που έμεινε όρθια στην Σκωτία απέναντι στην Αμπερντίν (2-2), αλλά και η Μπράγκα που έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λίνκολν (4-0).

Τα αποτελέσματα:

Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 4-0

Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) 3-0

Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 0-2

Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 3-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-1

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-5

Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 2-2

Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-4