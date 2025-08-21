Προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες για την ένταση με την αστυνομία

Εξελίξεις στο συμβάν της έντασης που εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία στις Βρυξέλλες, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές 30-40 οπαδών της «Ένωσης» μετά από όλα όσα έγιναν.

Νωρίτερα, οπαδοί των κιτρινόμαυρων που βρίσκονται στη βελγική πρωτεύουσα για το κρίσιμο ματς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ ανέφεραν ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τις τοπικές αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οπαδοί πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Τι ακριβώς συνέβη

Όλα ξεκίνησαν όταν οι περίπου 70 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων», φωνάζοντας συνθήματα, επιχείρησαν να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία της πόλης, Grand Place, παρότι υπήρξε σχετική προειδοποίηση για να μην το κάνουν.

Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με όσα προκύπτουν από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, οι Βέλγοι αστυνομικοί παρενέβησαν και έκαναν μέχρι και χρήση χημικών, με την ένταση να ανεβαίνει.

Ωστόσο, μετά και την παρέμβαση των ανθρώπων της ΑΕΚ η κατάσταση φαίνεται πως εκτονώθηκε χωρίς να συμβεί κάτι περισσότερο.