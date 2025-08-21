Αδιανόητες εικόνες από τα επεισόδια στην Αργεντινή: Αιμόφυρτοι οπαδοί τρέχουν γυμνοί για να γλιτώσουν (pics, vids)

Σοκ -κατά το ελάχιστο- προκαλούν οι εικόνες που συνεχίζουν να διαρρέουν στα social media, από τα αιματηρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα της φάσης των «16» του Copa Sudamericana ανάμεσα σε Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε. Το ματς διεκόπη όταν σύμφωνα με τα αργεντίνικα ΜΜΕ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας άρχισαν να πετούν αντικείμενα και να προκαλούν ζημιές στο γήπεδο, με αποτέλεσμα η κατάσταση γρήγορα να ξεφύγει.

Οι συμπλοκές που ξεκίνησαν -σύμφωνα με αναφορές- από μια κλεμμένη από τους Χιλιανούς σημαία της Ιντεπεντιέντε, περιελάμβαναν ρίψεις πετρών, ξύλων, καθισμάτων, ενώ γρήγορα ξεκίνησε και «πόλεμος» σώμα με σώμα. Όπως φαίνεται και από τα αδιανόητα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται συνεχώς τις τελευταίες ώρες, επικράτησε το απόλυτο χάος.

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025

ESTO ES LO QUE ESPN NO QUIERE QUE VEAS pic.twitter.com/marbmkLdS4 — Peñargrol (@CAPArgento__) August 21, 2025

Οπαδοί φαίνονται στο έδαφος αναίσθητοι, άλλοι αιμόφυρτοι, άλλοι τρέχουν να γλιτώσουν γυμνοί, όταν οι αντίπαλοι τους ανάγκασαν να βγάλουν τα ρούχα τους υπό την απειλή αυτοσχέδιων όπλων, ενώ σε ένα από τα βίντεο που έγιναν viral, οπαδός φαίνεται να βουτάει στο κενό από τις εξέδρες για να γλιτώσει και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025

Cada video que aparece es peor que el anterior pic.twitter.com/m4EntY9TeH — Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025

Οι αρχικές εκτιμήσεις και αναφορές πάντως κάνουν λόγο για θλιβερό απολογισμό τριών νεκρών, χωρίς ωστόσο ακόμη να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές. Οι έως τώρα επίσημες αναφορές πάντως κάνουν λόγο για άγνωστο αριθμό τραυματιών, πολλοί εκ των οποίων πάντως είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Άλλα πάλι ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι Αργεντίνοι οπαδοί προσπάθησαν να μπουν με «ντου» και στα αποδυτήρια της χιλιανής ομάδας ώστε να επιτεθούν σε παίκτες και προπονητικό επιτελείο, ενώ επίθεση είχε δεχθεί νωρίτερα και το πούλμαν που μετέφερε την Ουνιβερσιδάδ στο γήπεδο. Έως τώρα, οι Αρχές της πόλης έχουν προχωρήσεις σε πάνω από 300 συλλήψεις.

⚽ Asesinos 🚨

Hinchas de @Independiente 🇦🇷 y de @udechile 🇨🇱 se acusan mutuamente de haber iniciado la trifulca en el estadio Libertadores de América 🏟, en Avellaneda.

Aún no hay cifras oficiales pero habría personas fallecidas 😓. pic.twitter.com/QSH77Nntf0 — NotiCancha (@porqueTcol) August 21, 2025