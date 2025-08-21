Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

Την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, ως τη μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας, όπως τονίζει, ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, σημειώνοντας πως «συνεχίζει στον δρόμο της υποκρισίας. Ψελλίζει ότι στηρίζει τη λύση των δυο κρατών. Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπά στην εισβολή, στην κατοχή και στον εποικισμό που de facto την ακυρώνουν».

«Έχει περάσει σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο από την ανακοίνωση της ανατριχιαστικής απόφασης Νετανιάχου να προχωρήσει στο σχέδιό του για πλήρη κατάληψη και ισοπέδωση της πόλης της Γάζας. Με στόχο την εξαφάνισή της από τον χάρτη. Η εγκληματική αυτή στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ τινάζει στον αέρα την όποια προοπτική ειρήνευσης και κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου», αναφέρει ο κ. Χαρίτσης.

Για να υπογραμμίσει πως «μέσα σε αυτό το κρίσιμο εικοσιτετράωρο όμως, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν έχει βρει ούτε λέξη για να καταδικάσει τη νέα φάση της ισραηλινής επιθετικότητας. Ούτε βεβαίως ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, ούτε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας».

«Άμεση ενημέρωση της Βουλής από Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημειώνει πως «η κυβέρνηση συνεχίζει στον δρόμο της υποκρισίας. Ψελλίζει ότι στηρίζει τη λύση των δυο κρατών. Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπά στην εισβολή, στην κατοχή και στον εποικισμό που de facto την ακυρώνουν».

«Θα το ξαναπώ. Μόνο η αποφασιστική επιβολή σκληρών κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ μπορεί να σταματήσει τη γενοκτονία», επισημαίνει, ζητώντας:

•⁠ ⁠«Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών και αμυντικών συνεργασιών με το Ισραήλ.

•⁠ ⁠»Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.

•⁠ ⁠»Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες.

•⁠ ⁠»Πίεση για άμεση αναστολή της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.

•⁠ ⁠»Πίεση για διακοπή της συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις».

Ο Αλέξης Χαρίτσης, ενόψει της επικείμενης Συνόδου του ΟΗΕ, τονίζει πως «η Ελλάδα πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση: Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, καταδικαστικό ψήφισμα για το Ισραήλ και εισήγηση για επιβολή στρατιωτικών και οικονομικών κυρώσεων».

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές», όπως αναφέρει, ζητά την «άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών. Απαιτούμε, έστω και τώρα, την ελάχιστη καταδικαστική αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει ο πιο πρόθυμος και άβουλος σύμμαχος ενός ακροδεξιού δολοφόνου. Όχι στο όνομά μας!».