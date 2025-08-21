newspaper
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 21 Αυγούστου 2025 | 23:00

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Στο στόχαστρο σύσσωμης της αντιπολίτευσης βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο για τις μεγάλες πυρκαγιές που κατέκαψαν την Αχαΐα, την Χίο και άλλες περιοχές της χώρας, όσο και για την αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024».

Ένας – ένας οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν λόγο για «εγκληματικές ευθύνες» αλλά και για αλαζονεία της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, ο οποίος αναζητεί το «μαύρο πρόβατο» στην κλιματική κρίση και τους εμπρηστές, για να αποποιηθεί των δικών του ευθυνών αναφορικά με τις σοβαρές ανεπάρκειες στον τομέα της πρόληψης και της Πολιτικής Προστασίας, που οδήγησαν για ένα ακόμη καλοκαίρι στο να γίνουν στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και στην καταστροφή των περιουσιών πολιτών.

Ανδρουλάκης: Πανηγυρίζουν ενώ έχει καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την Πέμπη (21/8) τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε πως «η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι εξοργιστική», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πανηγυρίζουν, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και η φωτιά μπήκε μέσα σε συνοικίες της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Πέρυσι συνέβη το ίδιο σε δήμους της Αθήνας. Γιατί άραγε πανηγυρίζουν; Που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;».

Και επισήμανε πως «η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει σύγχρονους μηχανισμούς, που θα μπορούν να είναι αντάξιοι των σημερινών προκλήσεων. Με επένδυση κυρίως στην πρόληψη, όπου είμαστε πολύ πίσω. Με επένδυση στην καταστολή και βέβαια με σχέδια αποκατάστασης».

«Να δεχτεί η κυβέρνηση την τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το επίδομα στους εποχικούς πυροσβέστες»

Παράλληλα, τόνισε ότι «δίνουν καθημερινό αγώνα χιλιάδες πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημά τους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πρέπει να λύσουμε το θέμα των εποχικών πυροσβεστών. Είναι άνθρωποι που έχουν πια εμπειρία» και προσέθεσε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να στηρίξει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, «για να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε και τον χειμώνα και το καλοκαίρι».

«Χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα, γιατί σε άλλη περίπτωση κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, θα κλαίμε πάνω από τα καμένα. Δεν αξίζει αυτή η επώδυνη πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει κάθε χρόνο να καταστρέφεται το βιος αγροτών, κτηνοτρόφων και πολιτών. Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική κυβέρνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φάμελλος: Τη ζημιά από την πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

«Ο κ. Μητσοτάκης, που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αξιολογείται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψή του στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Αχαΐας.

Ο κ. Φάμελλος, στις συναντήσεις που είχε με τον δήμαρχο Πατρέων, Κωνσταντίνο Πελετίδη – ο οποίος δέχτηκε τα πυρά του (αν)αρμόδιου υπουργού Πολιτικής Προστασίας, επειδή είπε το αυτονόητο: ότι οι πολίτες αγνόησαν τα μηνύματα του 112, με κίνδυνο της ζωής τους, για να περισώσουν τις περιουσίες τους – και Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, εξέφρασε την ανάγκη να εφαρμοστεί η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» στις περιοχές που επλήγησαν απο τις πυρκαγιές, για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Πρέπει να αποζημιωθούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες, να παγώσουν οι υποχρεώσεις τους και πιθανοί πλειστηριασμοί και να τους δοθεί η απαραίτητη βοήθεια για να καλύψουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως πρέπει «ό,τι χάθηκε να αποκατασταθεί στο ακέραιο. Εδώ πρέπει να έρθει ο ΕΛΓΑ, να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία και να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής και αποζημιώσεων για τους αγρότες, αλλά και αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών έργων ενόψει φθινοπώρου».

«Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση»

«Σήμερα είμαστε στην Αχαΐα. Στη συνέχεια θα πάμε στην Αιτωλοακαρνανία, στην Πρέβεζα και στην Άρτα. Χθες, ήμασταν στην Ανατολική Αττική. Η εικόνα είναι ίδια. Η Πολιτεία δεν είναι προετοιμασμένη για τις πυρκαγιές. Δεν υπήρχε επάρκεια στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον συντονισμό. Δεν υπήρχε και πρόληψη και όσον αφορά τη δασική πολιτική και τις δασικές υπηρεσίες, αλλά και όσον αφορά τις ευθύνες άλλων υπηρεσιών, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας πως «τώρα όμως επείγει το θέμα της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση πρέπει να είναι άμεση, με ευθύνη της Πολιτείας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο κ. Μητσοτάκης, που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αξιολογείται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει».

«Απαιτείται να υπάρχει αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των κατασχέσεων προς τους πολίτες που έχουν πληγεί και να υπάρξουν εδώ δομές για τους πολίτες και τους αγρότες, ώστε να μην υπάρχει και επιπλέον έλλειμμα, δηλαδή οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία», προσέθεσε, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «αυτές είναι προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό», ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ψάχνει «μαύρο πρόβατο για να φορτώσει τις ευθύνες που ο ίδιος έχει για τα σοβαρά ελλείμματα που έχει η χώρα μας στις πυρκαγιές».

Στο ίδιο μήκος κύματος, από την Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας, επανέλαβε ότι «υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και αδυναμίες, οι οποίες οδήγησαν μέχρι εδώ. Η απουσία πρόληψης, προετοιμασίας και διαθεσιμότητας δυνάμεων. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με πολλά μέτωπα στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι είναι η κλιματική κρίση, για αυτό έπρεπε να είχε προετοιμαστεί ο κ. Μητσοτάκης και όχι μόνο να κάνει μεγαλόστομες δηλώσεις».

Κουτσούμπας: Γύμνια του κρατικού μηχανισμού με ευθύνη της κυβέρνησης

Για παντελή έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας την Πέμπτη, όπου μίλησε σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής.

«Στην πυρόπληκτη Αχαϊα, στη Βούντενη, στα Συχαινά, στην Ξερόλακκα, στα Ροϊτικα, στη ΒΙΠΕ, στα Λουσικά και στις άλλες περιοχές όπου βρεθήκαμε από το πρωί, στις συναντήσεις μας με τους κατοίκους που έζησαν τον εφιάλτη και τώρα βιώνουν τις συνέπειες αυτής της μεγάλης καταστροφής, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η παντελής έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη, παρά τα όσα προκλητικά έχουν το θράσος να ισχυρίζονται τα κυβερνητικά επιτελεία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, μάλιστα, «οι ευθύνες τους είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί εδώ δε μιλάμε για καμιά απομακρυσμένη περιοχή – που ούτε και εκεί επιτρέπεται να μην υπάρχει σχέδιο, να μην έχουν παρθεί μέτρα – εδώ μιλάμε για έναν μεγάλο νομό, όπως είναι αυτός της Αχαϊας… Μιλάμε για τον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, όπως είναι ο δήμος της Πάτρας, όπου η φωτιά μπήκε μέσα στον αστικό ιστό».

«Εδώ, προφανώς, στη γύμνια του κρατικού μηχανισμού, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, που κατά άλλα δήλωνε πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές, χρειάζεται να αναζητήσει κανείς την αιτία της άθλιας επίθεσης των υπουργών της στη δημοτική αρχή της Πάτρας και προσωπικά στο δήμαρχο, τον Κώστα Πελετίδη», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Πετάνε από πάνω τους την ευθύνη και πάντα κάποιος άλλος φταίει»

Υπογράμμισε πως «αντί να απολογούνται για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, αυτοί που στις εκκλήσεις μας αρνούνταν ακόμα και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα της πυρκαγιάς, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προσπάθησαν με βρώμικα μέσα να ρίξουν την ευθύνη για την καταστροφή στη δημοτική αρχή της Πάτρας».

Για να σχολιάσει χαρακτηριστικά: «Παλιά τους τέχνη κόσκινο! Αυτό δεν κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις; Πετάνε από πάνω τους την ευθύνη και πάντα κάποιος άλλος φταίει – πότε ο σταθμάρχης, πότε ο υπάλληλος, τώρα ο δήμαρχος… πότε η κακιά η ώρα, πότε οι άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως τώρα στην περίπτωση των πυρκαγιών».

Ο γραμματέας του ΚΚΕ επισήμανε πως οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή «δεν μπορούν να είναι πια άλλοθι, αλλά ο λόγος για να υπάρξει ριζική αλλαγή του αντιπυρικού σχεδιασμού, όπως επιμένει» ο Περισσός.

«Εκκωφαντική κατάρρευση του αφηγήματος της κυβέρνησης για την Υγεία»

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η κριτική των κομμάτων προς την κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, παρά τις προσπάθεις του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης να παρουσιάσουν μία ωραιοποιημένη εικόνα, που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, αλλά στα ερωτηματολόγια που απαντά… το 30% των ερωτηθέντων.

Ο γραμματέας του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Φραγκίδης, κάνει λόγο για «εκκωφαντική κατάρρευση του αφηγήματος της κυβέρνησης για την Υγεία από τη Eurostat», παραθέτοντας τα θλιβερά στοιχεία για το ΕΣΥ:

• Το 21,9 % των πολιτών άνω των 16 ετών στη χώρα μας, δεν έλαβε την απαραίτητη ιατρική εξέταση ή θεραπεία, γεγονός που οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, μεγάλες λίστες αναμονής και απόσταση, από τους παρόχους υγείας, το 2024.

• Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα, με τη χώρα μας να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ιατρικών αναγκών – αυξημένο μάλιστα σε σχέση με το 2023 – ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κυμαίνεται στο 3,6% και της Κύπρου στο 0,1%.

«Πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να μπει φραγμός στις τεράστιες ανισότητες που βιώνουν οι πολίτες καθημερινά με τη μερική ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, τη συστηματική υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την εκρηκτική άνοδο των ιδιωτικών δαπανών υγείας, καθώς και τις τραγικές ελλείψεις σε περιφέρεια, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας», τόνισε ο κ. Φραγκίδης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι αναγκαίο ο κ. Μητσοτάκης να αφήσει τις αναρτήσεις μιας εικονικής πραγματικότητας και ο κ. Γεωργιάδης το ναπολεόντειο ύφος και να ασχοληθούν σοβαρά με τα μεγάλα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας, που καθημερινά αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης».

«Κόλαφος για Μητσοτάκη τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία»

«Τα στοιχεία της Eurostat είναι κόλαφος για την κυβέρνηση», επισήμανε μιλώντας στο Mega ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, σημειώνοντας πως «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες».

Τόνισε, επίσης, πως το υγειονομικό προσωπικό είναι εξαντλημένο λόγω των ελλείψεων και υπογράμμισε πως «για να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας, χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι ιδιωτικοποίησή του».

