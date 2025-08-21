Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Ζήτημα διαφάνειας στις εθνικές εκλογές, πρόκειται να θέσουν εκ νέου, προς την κυβέρνηση «γαλάζιοι» βουλευτές, την ώρα που η γκρίνια και η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, δε λέει να κοπάσει με τίποτα και κάθε τόσο βγαίνει στην επιφάνεια, από διαφορετικές εσωκομματικές πλευρές και ομάδες, με διαφορετικές αφορμές και για διαφορετικά ζητήματα.

Όπως πληροφορείται το in, από Σεπτέμβριο και μετά, αναμένεται να υπάρξει νέα κίνηση από βουλευτές της ΝΔ, με την οποία θα ζητούν εκ νέου την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, θέτοντας θέμα διαφάνειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εν λόγω βουλευτές εξετάζουν, μάλιστα, να προχωρήσουν στην κίνηση αυτή με κατάθεση πρότασης τροπολογίας.

Και κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται ο αριθμός των βουλευτών αυτών να είναι μεγαλύτερος από τους 8 που τον περασμένο Μάιο, είχαν υπογράψει τη σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, με την οποία ζητούσαν την επέκταση σε εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, της αναγραφής του αριθμού των σταυρών προτίμησης στο επιστολικό ψηφοδέλτιο, που εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024.

Η ερώτηση

Σε αυτό το πλαίσιο, οι 8 (Δ. Καιρίδης, Θ. Καράογλου, Μ. Λαζαρίδης, Δ. Μαρκόπουλος, Στ. Πέτσας, Γ. Κωτσός, Σ. Βούλτεψη, Π. Μαντάς) ρωτούσαν αν το υπουργείο Εσωτερικών, και επομένως η κυβέρνηση, προτίθεται να νομοθετήσει «υπέρ της αναγραφής του αριθμού σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, είτε επιστολικό είτε δια ζώσης;», επικαλούμενοι άρθρο του συμβούλου επιχειρήσεων Ανδρέα Δρυμιώτη και παραθέτοντας το εξής απόσπασμα:

«Σταυροί: Στην επιστολική ψήφο των ευρωεκλογών προστέθηκε ένα κουτάκι όπου ο ψηφοφόρος έπρεπε να σημειώσει το πλήθος των σταυρών που έβαλε. Αυτό πρέπει να γίνει και στις εθνικές εκλογές. Είναι σε όλους γνωστό ότι κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων στο εκλογικό τμήμα, οι κομματικοί αντιπρόσωποι προσθέτουν σταυρούς σε υποψηφίους της προτίμησής τους. Η πρακτική αυτή, την οποία κανένας δεν γνωρίζει την έκταση, «φαλκιδεύει» την εκλογή των βουλευτών, χωρίς να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα σε επίπεδο κομμάτων. Πρέπει να σταματήσει». (05.01.2025).

Ανησυχία

Και μάλιστα η ανησυχία αυτή, που υπάρχει διάχυτη σε «γαλάζιους» βουλευτές, για «φαλκίδευση» της εκλογής τους, σε ορισμένους επιτείνεται όταν ακούν περιπτώσεις, όπως αυτή της Κ. Σεμερτζίδου, να έχουν τοποθετηθεί σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θυμίζουμε ότι η Κ. Σεμερτζίδου υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από το πόστο της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, μετά τις αποκαλύψεις του in σε βάρος της, αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και η ανησυχία αυτή «γαλάζιων» βουλευτών σε σχέση με τα πρόσωπα που επιλέγονται σε κομματικές θέσεις ευθύνης, εντείνεται και εν όψει των επικείμενων εσωκομματικών εκλογών για τις τοπικές και τις νομαρχιακές οργανώσεις της ΝΔ, το Φθινόπωρο.

Η «Ομάδα των 11»

Την ίδια ώρα όμως, υπάρχουν και άλλες εσωκομματικές πλευρές -άλλες ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών- όπως η «ομάδα των 11», που έχει στο παρελθόν καταθέσει σειρά ερωτήσεων που εμπεριείχαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και αφορούσαν διαφορετικά ζητήματα (όπως τα «κόκκινα δάνεια», οι «αγορές ακινήτων και επιχειρήσεων στις ακριτικές περιοχές από τουρκικά κεφάλαια» ή η «ανάγκη αύξησης των θέσεων απασχόλησης ανέργων 55+ετών»). Και που τις ερωτήσεις έχει καθιερωθεί να υπογράφουν μέχρι 11 βουλευτές, αλλά ο πραγματικός αριθμός των βουλευτών που πρόσκεινται στην ομάδα αυτή, υπερβαίνει κατά πολύ τους 11.

Από την πλευρά της «ομάδας των 11», λοιπόν, δεν αναμένεται να σταματήσουν τις παρεμβάσεις τους, οι οποίες, όπως πηγές από το περιβάλλον τους έχουν πει, έχουν στόχο να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν πολιτικές της κυβέρνησης και να κρατηθεί η Ν.Δ. σε ράγες αξιακές, φιλολαϊκές και όχι νεοφιλελεύθερες. Για την ακρίβεια αναμένεται από το Φθινόπωρο και μετά να συνεχίσουν την εσωκομματική κριτική που διατυπώνουν, είτε μέσω νέων κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, είτε μέσω δημόσιων εμφανίσεων.

Η επόμενη παρέμβαση Καραμανλή

Την ίδια ώρα κανείς στο εσωτερικό της ΝΔ δεν ξεχνά την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιτεθεί ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, του οποίου την περίοδο διακυβέρνησης επιχείρησε να απαξιώσει συνολικά, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δημιουργώντας έτσι ένα εξαιρετικά βαθύ ρήγμα με το καραμανλικό κομμάτι.

Ο ίδιος ο κ. Καραμανλής δεν θέλησε να μπει σε διάλογο με τον Κυρ. Μητσοτάκη και σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση μαζί του, εξ ου και επέλεξε να μην απαντήσει στην πρωθυπουργική επίθεση, ούτε επισήμως, ούτε μέσω κύκλων και διαρροών. Ωστόσο αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι σε δεύτερο χρόνο δεν θα θελήσει να δώσει τη δική του απάντηση με το δικό του τρόπο. Γι’ αυτό και όλα τα βλέμματα στο εσωτερικό της ΝΔ (και πολύ περισσότερο στο μέγαρο Μαξίμου) θα είναι στραμμένα στην πρώτη νέα παρέμβαση που θα πραγματοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα.

Άλλωστε στο Μαξίμου καθόλου δεν έχουν ξεχάσει τους κεραυνούς του Κ. Καραμανλή κατά του κ. Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την τελευταία μέρα του Αυγούστου του 2022 από τα Ανώγεια της Κρήτης.

Το θέμα για τον Κυρ. Μητσοτάκη είναι ότι το εσωκομματικό μέτωπο παραμένει, για τον ίδιο, διάπλατα ανοιχτό και δε μπορεί να σκεπαστεί από το κλίμα που το Μαξίμου επιχειρεί να καλλιεργήσει με το πακέτο παροχών στη ΔΕΘ.