Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Απόστολο Βεσυρόπουλο αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος, εκφράζοντας τη θλίψη του για την ξαφνική όσο και πρόωρη απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκλονισμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως ο εκπλιπών ήταν «ένας γλυκός και καλός άνθρωπος, αφοσιωμένος στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Και προσθέτει πως «όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο», ενώ εκφράζει τα ολόψυχα συλλυπητήριά του «στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού που υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους. pic.twitter.com/uW4uNhUgO5 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 21, 2025

Κακλαμάνης: Ο αδόκητος θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

»Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας».

»Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

»Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ανδρουλάκης: Πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», σημειώνει και τονίζει για τον εκλιπόντα πως «ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος».

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», δηλώνει καταληκτικά.

Φάμελλος: Μεγάλη θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια «στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του. — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

Κασσελάκης: Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την Ημαθία

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία», εκφράζει και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ενώ τονίζει για τον εκλιπόντα ότι «υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία».

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία. Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία. — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 21, 2025

Σαμαράς: Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του γενικού γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ Απόστολου Βεσυρόπουλου εκφράζει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με ανάρτησή του.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του» αναφέρει ο κ. Σαμαράς.

Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυροπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του. — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 21, 2025

ΝΔ: Πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή», σημειώνει η Πειραιώς.

Και προσθέτει: «Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την πατρίδα και την παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια.

»Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της παράταξης.

»Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

ΣΥΡΙΖΑ: Υπήρξε συνεπής και ευπρεπής στην πολιτική του διαδρομή

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια, τους οικείους και στο κόμμα της ΝΔ για τον αδόκητο χαμό του βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε συνεπής σε όλη την πολιτική του διαδρομή με τις αρχές της παράταξής του και ευπρεπής στην πολιτική του διαδρομή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Συλλυπητήρια στην ΝΔ και την οικογένειά του

«Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του», σημειώνει ο Περισσός στο συλλυπητήριο μήνυμά του.