«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».
Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, που διοργανώνει την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις της χώρας, απευθύνει το ΠΑΜΕ.
«Να σταματήσει η επιχείρηση πλήρους κατοχής της Γάζας. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!», σημειώνει, καταγγέλλοντας «την έναρξη της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».
Το ΠΑΜΕ και συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν στην Αθήνα την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στις 11 το πρωί στον Λευκό Πύργο. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή σε δεκάδες πόλεις. Σε αντίστοιχη πρωτοβουλία προχωρά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στην πλατεία Τριών Συμμάχων.
«Καμία στήριξη στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ»
«Η απόφαση για την νέα επέμβαση με επιστράτευση 60.000 εφέδρων έρχεται να κλιμακώσει τη δολοφονία αμάχων, χιλιάδων παιδιών και γυναικών με στόχο, την πλήρη κατάληψη της Γάζας, την επέκταση του εποικισμού, τον πλήρη αφανισμό του ηρωϊκού λαού της Παλαιστίνης που παλεύει για το δικαίωμα στην ανεξαρτησία του. Κανένας πλέον δε μπορεί να κρυφτεί πίσω από το «κάλπικο» επιχείρημα της «αυτοάμυνας» του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ», επισημαίνει το ΠΑΜΕ.
«Τα ιμπεριαλιστικά κράτη και οι κυβερνήσεις στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία κ.α. υποκρίνονται υποστηρίζοντας δήθεν του Παλαιστίνιους με τη δημιουργία δύο κρατών. Με το ένα χέρι στηρίζουν τη γενοκτονία, τη σφαγή που γίνεται και με το άλλο ζητάνε την παράδοση επί της ουσίας του Παλαιστινιακού Λαού στο Ισραήλ και τα σχέδια του. Ένα βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων
Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζει τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο, συμμετέχει ενεργά μέσω του σχεδίου «Aspides», συνεχίζει την οικονομική – πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ.
Οι εξελίξεις αυτές δε μπορεί να αφήσουν κανέναν εργαζόμενο στην αδράνεια. Την Κυριακή ο λαός πρέπει να γεμίσει το Σύνταγμα!
ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ! Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά!», σημειώνει.
