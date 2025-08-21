newspaper
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…

Confidential

Eμπιστευτικά
 21 Αυγούστου 2025 | 08:00

Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…

Τα στοιχεία της Eurostat για την υγεία στην Ελλάδα, ο κακός χαμός του ΕΣΥ στην περιφέρεια και η μεγάλη αγωνία της ΔΕΘ όσον αφορά τις παροχές στην κοινωνία. Ζόρια για την κυβέρνηση και από την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για δικαιώματα, ελευθερία του Τύπου κλπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ο Αύγουστος δεν βγαίνει καλά για το Μαξίμου, καθώς όλα δείχνουν πως το πακέτο της ΔΕΘ δεν θα είναι και τόσο «γενναίο», όσο κάποιοι πίστευαν, κατά συνέπεια υπάρχει θέμα ήδη για το πως και αν μπορεί να ανακοπεί η αρνητική πορεία.

Τα γεγονότα

«Ας δούμε τα γεγονότα αγαπητέ μου Γουάτσον», που έλεγε και ο Σέρλοκ Χολμς σε υποθέσεις μυστηρίου. Γιατί μυστήριο είναι να βγαίνεις και να πανηγυρίζεις για τις επιδόσεις σου στο ΕΣΥ βασισμένος σε μια αξιολόγηση, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της οποίας αγνοούνται -και συμπαθάτε με αλλά σε κάτι τέτοιες έρευνες δεν είμαι και πολύ εύπιστη – την ώρα που τα επίσημα στοιχεία της Eurostat λένε ακριβώς τα αντίθετα. Αλλά και την Eurostat να μην είχαμε υπόψιν, αρκεί η προσωπική εμπειρία του καθενός από ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και εννοείται πως δεν φταίει το προσωπικό για τις κακοδαιμονίες. Όταν π.χ. όξω από δω και μακριά η φίλη μου η Μαριτίνα χρειάστηκε ογκολόγο στον Άγιο Σάββα για ένα πρόβλημα που προέκυψε στις αρχές καλοκαιριού, το επόμενο διαθέσιμο ραντεβού ήταν στα τέλη της χρονιάς! Αναγκάστηκε και πήγε σε ιδιώτη.

Το ΕΣΥ στην περιφέρεια

Το πρόβλημα της φίλης μου το αντιμετωπίζουν χιλιάδες άλλοι ασθενείς, δεν είναι κάτι μικρό και ανάξιο αναφοράς. Αφορά στην πρόσβαση σε ειδικευμένη περίθαλψη. Κι αν συμβαίνουν αυτά στην Αθήνα, φανταστείτε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Γιατί δεν μας λέει ο κ. υπουργός πόσα μετακινήσεις ασθενών δέχεται καθημερινά το νοσοκομείο στο Ρίο απ’ όλη τη δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα, γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές στα τοπικά νοσοκομεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά; Αναφέρω ένα παράδειγμα επειδή το έχουμε και πρόσφατο με βάση το φόρτο περιστατικών που βίωσε η Πάτρα το τελευταίο διάστημα, ελέω και των πυρκαγιών, της καλοκαιρινής κίνησης, και κυρίως της διάλυσης του ΕΣΥ στην περιφέρεια.

Μέσος όρος

Εκεί ακριβώς πάτησαν και τα στοιχεία της Eurostat. Και τι μας λένε; Ότι το 21,9% των Ελλήνων που είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας δεν κατόρθωσαν να την λάβουν, για προφανείς λόγους – υψηλό κόστος, μεγάλες λίστες αναμονής και μεγάλη απόσταση από τις δομές. Εδώ μιλάμε για έναν στους πέντε πολίτες, την ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. είναι στο 3,6%. Και ο πιο αδαής αντιλαμβάνεται ότι είναι μεγάλη η διαφορά από το 3,6 της Ευρώπης στο 21,9 της Ελλάδας.

Θέμα στη ΔΕΘ

Αλλά δεν είναι μόνο τα της υγείας, θέμα για την κυβέρνηση. Εδώ φαίνεται να προκύπτει θέμα και με τη ΔΕΘ και τις παροχές που είναι έτοιμος να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος μπας και πάρει τα πάνω της η κυβέρνηση. Τί μας είπε για το «πακέτο» της ΔΕΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ότι θα είναι περί το 1,5 δισ. ευρώ. Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Ενα σημαντικό μέρος θα δοθεί σε φορολογικές ελαφρύνσεις και τα … «ρέστα» θα τα πάρουν οι υπόλοιποι γύρω γύρω – από ένστολους μέχρι και συνταξιούχους. Τόσα επέτρεψε η Ευρωπαική Επιτροπή. Αυτή είναι η επίσημη θέση.

Καβάτζα

Όμως στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα – όπως συμβαίνει συνήθως – δεν είναι όπως φαίνονται. Φαίνεται πως στις αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν πρέπει να εξαντλήσει η κυβέρνηση όλα της τα οικονομικά περιθώρια τώρα. Γιατί αν τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν άσχημα – που θα συνεχίσουν! – τότε τι θα κάνουν; Ετσι, λοιπόν, έχουν αφήσει ένα πακέτο στην άκρη για την άνοιξη, όταν θα έχουν βγει τα οριστικά μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας για «να κάνουν παιχνίδι». Θυμάστε που μετά από το περασμένο Πάσχα βγήκε ξαφνικά ο κ. Μητσοτάκης κι έδωσε το κάτι τις στους συνταξιούχους και στους ενοικιαστές – άλλο αν οι δεύτεροι διαπίστωσαν ότι έβαλε ένα σωρό «κόφτες» που την πλειοψηφία την πετάει εκτός. Ε, κάτι αντίστοιχο έχουν σκοπό να κάνουν…

Έκθεση

Και να ήταν μόνο αυτό, πάει κι έρχεται. Λες και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι συντονισμένο με το … Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Η τελευταία του έκθεση για την Ελλάδα είναι καταπέλτης. Οσα θέματα έχει θίξει το ευρωκοινοβούλιο με τις αποφάσεις του, θίγουν και οι αμερικάνοι. Ακόμη και για το μεταναστευτικό κάνουν λόγο. Και να σκεφτεί κανείς ότι τότε – το 2024 – δεν ήταν υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου ο κ. Θάνος Πλεύρης. Σκεφτείτε τι θα περιέχει η έκθεση του χρόνου, που θα αφορά το 2025. Δηλαδή με απλά λόγια με τις ΗΠΑ δεν είναι μόνο το πρόβλημα – φαίνεται πως ο δικός μας το πήρε απόφαση… – ότι συνάντηση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Τραμπ δεν φαίνεται ούτε για αστείο στον ορίζοντα, αλλά μας τα «χώνουν» κιόλας. Πόσα να αντέξει ο άνθρωπος; Μετά του ήρθε κι η συμφωνία της Τουρκίας με την Αίγυπτο κι «έδεσε το γλυκό»….

Γέλιο και κράξιμο

Είχε πολύ γέλιο πως «διάβασαν» την έκθεση των Αμερικανών τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον πρωθυπουργό Κυριάκο και όλα αυτά περί ελευθερίας του Τύπου είναι συκοφαντίες της αντιπολίτευσης. Πέταξαν και τις σπόντες τους για την έκθεση των Ρεπόρτερς χωρίς Σύνορα. Μόνο που ξεχνάνε ότι η κατάσταση της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα έχει ήδη σχολιαστεί αρνητικά από το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και από σειρά άλλων οργανισμών που ασχολούνται με το θέμα. Άσχημο πράγμα να δουλεύεις μόνο με τα non paper του Μαξίμου, εκτίθεσαι… Ειδικά όταν δεν έχεις κάνει ούτε ένα ρεπορτάζ της προκοπής για τις υποκλοπές και την παρακολούθηση δημοσιογράφων «ενοχλητικών» για την κυβέρνηση. Θα μου πείτε, αυτά συνήθως τα κάνουν δημοσιογράφοι και όχι κολαούζοι.

