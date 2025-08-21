21 Αυγούστου 2018: Η επέτειος εξόδου και η επανεμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ – Aναστάτωση στο Μαξίμου

Σαν σήμερα πριν από επτά χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας θα βρισκόταν στη Ιθάκη για να κάνει την περίφημη δήλωση της εξόδου της χώρας από τη δεκαετή κρίση και τα τρία μνημόνια που υπέγραψαν τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης Ευρώπης και Ελλάδας.

Η έξοδος σήμανε για την τότε κυβέρνηση το τέλος της επιτροπείας κάτι που πήρε πολύ καιρό στην τότε αντιπολίτευση της ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδεχτεί δημόσια μιλώντας τότε για 4ο μνημόνιο.

Την καθαρή έξοδο υπενθυμίζουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη εκείνης της περιόδου την πέτυχε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του περίφημου «μαξιλαριού» και όχι μέσω της περίφημης πιστοληπτικής γραμμής μέσω του ESM, όπως ζητούσε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και η οποία ουσιαστικά ήταν η συνέχιση της μνημονικής επιτήρησης.

Πρόσωπα με αναφορά στον κ. Τσίπρα διακρίνουν ήδη μια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο και αυτό αποτυπώνεται στην νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του εμφάνιση

Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ και εν μέσω έντονης σκανδαλολογίας επιβεβαιώνεται ότι η έξοδος ήταν έξοδος και όχι κάποιου άλλου είδους επιτροπεία των «θεσμών».

Το γαλάζιο πάρτι όμως με τα δημόσια οικονομικά ήταν η τραγική επιβεβαίωση αυτής της καθαρής εξόδου και του καθαρού διάδρομου που άνοιξε για την ελληνική οικονομία χωρίς δανεικές υποχρεώσεις.

Πάνω σε αυτό τον καμβά η φετινή επέτειος του 2018 αποκτά άλλη σημασία σημειώνουν τα στελέχη της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να φωτίσει όλα τα άλλα οικονομικά και θεσμικά σκάνδαλα που προηγήθηκαν.

Αναστάτωση στο Μαξίμου

Σε αυτό το βαρύ περιβάλλον και σε 15 ημέρες στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξει ένας νέος κύκλος σύγκρουσης από τα παλιά.

Τη μια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι η ηχώ μιας περιόδου μεγάλων δυσκολιών για την Ελλάδα, που τελικά τα κατάφερε με βαρύ κόστος αλλά με «καθαρό το μέτωπο» να βγει από τα μνημόνια και από την άλλη πλευρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιχειρεί να διασώσει πολιτικό κεφάλαιο επενδύοντας σε παροχές εν μέσω διαφθοράς που το κόμμα του διέσπειρε βαθιά στον κοινωνικό ιστό.

Για πρώτη φορά την αυλαία της φετινής ΔΕΘ δεν θα την ανοίξει ο Πρωθυπουργός, όπως συμβαίνει διαχρονικά, αλλά ένας πρώην Πρωθυπουργός.

Ο κ. Τσίπρας θα είναι ο κεντρικός ομιλητής και θα κλείσει την διήμερη εκδήλωση του Thessaloniki Summit στις 5 Σεπτεμβρίου στο χώρο της ΔΕΘ, μια ημέρα πριν την καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

Πρόσωπα με αναφορά στον κ. Τσίπρα διακρίνουν ήδη μια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο και αυτό αποτυπώνεται στην νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του εμφάνιση αλλά και στην επίθεση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ η οποία έφτασε στο σημείο να ανασύρει την υπόθεση με την φιλοξενία του κ. Τσίπρα σε κότερο για λίγες ημέρες το καλοκαίρι του 2018.

Μάλιστα θεωρείται βέβαιο από πολλούς ότι όσα θα πει ο κ. Τσίπρας θα αποτελέσουν και αντικείμενο ερώτησης προς τον πρωθυπουργό στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής στο Βελλίδειο με τον κ. Τσίπρα να βάζει μέρος της ατζέντας στη παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Σύγκρουση με νέους όρους

Σε συνδυασμό μάλιστα με την έντονη φημολογία για την ολική επαναφορά του σε πρωταγωνιστικό ρόλο και όσο η κεντροαριστερά αδυνατεί να βρει τα πατήματά της απέναντι σε μια απαξιωμένη κυβέρνηση, η ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα εντείνεται, εκτιμούν πέριξ της Λεωφόρου Αμαλίας.

Τα ίδια πρόσωπα διακρίνουν έντονα αυτή την ανησυχία και στο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη το οποίο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναφέρει τη συζήτηση στο βολικό κατ’ εκείνους 15-19 ως έσχατο μέσω συσπείρωσης της γαλάζιας βάσης και των κεντρώων ψηφοφόρων.

Το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και καιρό έχει διαλέξει το νέο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους συνεργάτες του να εκτιμούν ότι η αναβίωση της σύγκρουσης από τα παλιά ξυπνά τα αντιΤσίπρα αντανακλαστικά της μεσαίας τάξης με την οποία οι σχέσεις του όμως έχουν διαρραγεί και ίσως ανεπανόρθωτα σε ένα σημαντικό βαθμό.

Για αυτό το λόγο εξάλλου το οικονομικό επιτελείο έχει βασίσει όλη την ατζέντα της φετινής ΔΕΘ στη μεσαία τάξη αλλάζοντας τις φορολογικές κλίμακες.