Συνταγή: Στραπατσάδα με καπνιστό σολομό
Μια συνταγή πανεύκολη, γευστική και ο ορισμός του χορταστικού πρωινού.
Το πρωινό θεωρείται από όλους το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ακόμα περισσότερο στις διακοπές, που από τη στιγμή που φεύγουμε από το σπίτι, τις περισσότερες φορές επιστρέφουμε το βράδυ μετά από έναν μαραθώνιο στη παραλία. Για αυτό έρχεται η παρακάτω συνταγή για να μας κρατήσει μέσα στην ημέρα.
Στραπατσάδα με καπνιστό σολομό, ντοματίνια και κάρδαμο. Μια συνταγή πανεύκολη, γευστική και ο ορισμός του καλοκαιρινού και χορταστικού πρωινού.
Τα υλικά
8 μέτρια ντοματίνια σε τσαμπί, κομμένα στη μέση
Λάδι
3 μεγάλα αυγά ελευθέρας βοσκής
35g καπνιστός σολομός, χοντροκομμένος
1 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο
25g φρέσκο κάρδαμο, για το σερβίρισμα
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Πασπαλίζετε τις ντομάτες με φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ζεσταίνετε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ψεκάζετε με λίγο λάδι και προσθέτετε τις ντομάτες.
Μαγειρεύετε για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν χωρίς να διαλυθούν.
Σε ένα μπολ χτυπάτε τα αυγά με λίγο πιπέρι. Προσθέτετε τον καπνιστό σολομό και το σχοινόπρασο και ρίχνετε το μείγμα σε κατσαρολάκι.
Μαγειρεύετε πολύ απαλά για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας αργά, μέχρι να γίνουν στραπατσάδα. Αποσύρετε από τη φωτιά και ανακατεύετε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη.
Μοιράζετε τις ντομάτες σε δύο πιάτα και σερβίρετε με τα αυγά και το φρέσκο κάρδαμο.
* Πηγή: Vita
