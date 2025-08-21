Μπορεί ο πρωινός καφές να τα βάλει με τη στεναχώρια;

Η πρωινή ρουτίνα για πολλούς έχει συνδεθεί με τον καφέ. Τον πρώτο καφέ της μέρας. Την καθημερινή μας συντροφιά, που με το άρωμα και τη γεύση της μας δίνει το κέφι και το boost που χρειαζόμαστε για να αρχίσουμε τη δύσκολη καθημερινότητα. Μας κάνει χαρούμενος ο καφές; Ναι. Πλέον αποδεικνύεται και σε έρευνα!

Πιο ευτυχισμένοι όσοι πίνουν καφέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, διαπιστώνεται ότι ο καφές που πίνουμε, κυρίως αυτός που είναι ο πρώτος όταν ξυπνάμε το πρωί, δεν μας γεμίζει μόνο με ενέργεια, αλλά μας κάνει και πιο ευτυχισμένους. Η συγκεκριμένη μελέτη, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Bielefeld και του Πανεπιστήμιο του Warwick και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, το λέει καθαρά. Όσοι καταναλώνουν τακτικά καφεΐνη είναι συνήθως σε καλύτερη διάθεση μετά από έναν καφέ, με το φαινόμενο να είναι πολύ πιο έντονο τις πρωινές ώρες.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι συμμετέχοντες που πίνουν τακτικά καφεΐνη δήλωσαν ότι ένιωθαν «σημαντικά πιο χαρούμενοι και πιο ενθουσιασμένοι» τα πρωινά που είχαν καταναλώσει καφέ σε σχέση με τις ημέρες που δεν είχαν πιει. Οι ερευνητές προχώρησαν, επίσης, σε καταγραφή συσχετίσεων με αρνητικές διαθέσεις, όπως η θλίψη, οι οποίες όμως ήταν λιγότερο έντονες.

Η δράση της καφεΐνης, τι λέει η έρευνα

Με βάση τα αποτελέσματα, μετά την κατανάλωση καφέ, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν ελαφρώς λιγότερο λυπημένοι ή στενοχωρημένοι σε σύγκριση με τις ημέρες που δεν είχαν πιει καθόλου καφέ. Αυτό που εξηγούν οι επιστήμονες είναι πως η καφεΐνη δρα μπλοκάροντας τους υποδοχείς αδενοσίνης, κάτι που μπορεί να αυξήσει τη δραστηριότητα της ντοπαμίνης σε βασικές περιοχές του εγκεφάλου. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας συνδέεται με αρκετά καλύτερη διάθεση και μεγαλύτερη εγρήγορση.

Συνολικά, 236 νεαροί ενήλικες στη Γερμανία κλήθηκαν να συμπληρώνουν μικρά ερωτηματολόγια στα κινητά τους επτά φορές την ημέρα για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις εβδομάδες. Τους ζητήθηκε να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τη διάθεσή τους και αν είχαν καταναλώσει κάποιο ρόφημα με καφεΐνη τα προηγούμενα 90 λεπτά.

Ζήσε όχι μόνο πιο χαρούμενος, αλλά και πιο πολλά χρόνια

Οι ερευνητές λένε πως περίπου το 80% των ενηλίκων σε παγκόσμια κλίμακα καταναλώνει ροφήματα με καφεΐνη και πως η χρήση τέτοιων διεγερτικών ουσιών έχει μακρά ιστορία στην ανθρώπινη κουλτούρα και πολλές και διαφορετικές επιδράσεις στον οργανισμό και την ψυχολογία.

Έχει βρεθεί δε, ότι η καφεΐνη συμβάλλει, μεταξύ άλλων, και στη μακροζωία. Ειδικοί επιστήμονες από το Buck Institute for Research on Aging επισημαίνουν πως η μέτρια κατανάλωση καφέ σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων χρόνιων παθήσεων, όπως κάποιες μορφές καρκίνου, νευρολογικές ασθένειες, ηπατικές και μεταβολικές παθήσεις. Αυτά τα οφέλη οφείλονται κυρίως στα αντιοξειδωτικά που περιέχει ο καφές.

Ένα από τα παράδοξα που αναφέρουν οι επιστήμονες είναι πως ακόμα και τα άγρια ζώα ή κάποια έντομα καταναλώνουν… καφεΐνη. Πώς γίνεται αυτό; Οι μέλισσες, για παράδειγμα, προτιμούν το νέκταρ από φυτά που περιέχουν καφεΐνη!

