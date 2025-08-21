Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η υπόθεση της ομάδας «Mia Moglie» στην Ιταλία δεν είναι απλώς ένα ακόμη σκάνδαλο του διαδικτύου. Είναι μια βίαιη υπενθύμιση ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιοκτησία, αντικείμενα προς κατανάλωση και χλεύη, ακόμα και μέσα σε πλατφόρμες που υποτίθεται πως προωθούν την κοινωνική δικτύωση.

Η μαζική ανταλλαγή προσωπικών φωτογραφιών χωρίς συναίνεση δεν είναι «αθώο παιχνίδι» ούτε «ανδρική κουβέντα», αλλά μια πράξη βίας που ξεγυμνώνει την πατριαρχική νοοτροπία στις πιο ωμές της εκδοχές.

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Ήταν μια ομάδα στο Facebook, όπου τα μέλη της αντάλλασσαν γυμνές και προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες χρηστών στις αρχές και την παρέμβαση της Meta, η οποία ανακοίνωσε ότι κατέβασε την ομάδα για παραβίαση των πολιτικών της σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων. «Δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που προωθεί ή απειλεί με σεξουαλική βία και εκμετάλλευση», τόνισε η εταιρεία.

Το σκάνδαλο έφερε στο φως τις βαθιές έμφυλες ανισότητες που εξακολουθούν να ταλανίζουν την Ιταλία. Σύμφωνα με το Vox, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρακολουθεί τον διαδικτυακό λόγο, οι γυναίκες αποτελούν τους κύριους στόχους του μίσους στο διαδίκτυο, με έμφαση στις επιθέσεις κατά της εμφάνισής τους.

2.800 καταγγελίες

Η υπόθεση έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δέχεται αυξανόμενη πίεση από την αντιπολίτευση. Το Κίνημα Πέντε Αστέρων έκανε λόγο για «απαράδεκτη πατριαρχική νοοτροπία που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως αντικείμενα», ενώ η βουλευτής Ρομπέρτα Μόρι από το Δημοκρατικό Κόμμα μίλησε για «δομική ψηφιακή βία», ζητώντας κοινό μέτωπο πολιτείας, κοινωνίας και ψηφιακών πλατφορμών για την καταπολέμηση της κουλτούρας του βιασμού.

Η φεμινίστρια influencer Καρολίνα Καπρία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, καταγγέλλοντας δημόσια την ομάδα μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η οποία έγινε viral. Η ίδια χαρακτήρισε την ανάρτηση γυμνών φωτογραφιών γυναικών χωρίς συναίνεση ως «εικονικό ομαδικό βιασμό».

Σύμφωνα με την Ιταλική Αστυνομία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έχουν υποβληθεί περίπου 2.800 καταγγελίες, κάποιες από τις ίδιες τις γυναίκες που φέρονται να υπήρξαν θύματα. «Δεν υπήρξε καμία άδεια για τη χρήση αυτών των προσωπικών εικόνων», δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια Μπάρμπαρα Στραππάτο, προσθέτοντας ότι ο όγκος των καταγγελιών είναι πρωτοφανής.

Με βάση την ιταλική νομοθεσία, οι γυναίκες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να υποβάλουν μήνυση κατά πιθανών δραστών. Αυτό, όπως σημειώνει η Μαραφίνο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δίκη-μαμούθ με εμπλεκόμενες χιλιάδες οικογένειες.

Η νομικός Μαρίσα Μαραφίνο, ειδική σε διαδικτυακά εγκλήματα, προειδοποίησε ότι τα μέλη της ομάδας που αντάλλασσαν ή σχολίαζαν τις φωτογραφίες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις που φτάνουν έως και έξι χρόνια φυλάκισης. Τα αδικήματα περιλαμβάνουν revenge porn, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, συκοφαντική δυσφήμιση, ακόμη και παιδική πορνογραφία, ανάλογα με το υλικό.