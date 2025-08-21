science
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Χιούστον, έχουμε πρόβλημα συμφόρησης – Γιατί οι αστροναύτες υποφέρουν από βουλωμένη μύτη
Διάστημα 21 Αυγούστου 2025 | 16:51

Χιούστον, έχουμε πρόβλημα συμφόρησης – Γιατί οι αστροναύτες υποφέρουν από βουλωμένη μύτη

Το πρόβλημα εμφανίζεται στους περισσότερους αστροναύτες και αποδίδεται στη συσσώρευση υγρών στο κεφάλι.

Η μεγάλη πλειονότητα των αστροναυτών παρουσιάζει προβλήματα στη μύτη και τα ιγμόρεια, αποκαλύπτει μελέτη στα πληρώματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), μια παρενέργεια του Διαστήματος που έρχεται να προστεθεί σε άλλα καταγεγραμμένα προβλήματα υγείας.

Ερευνητές του Νοσοκομείου Μεθοδιστών στο Χιούστον εξέτασαν δεδομένα για 754 «ιατρικά συμβάντα» που αφορούσαν 71 αστροναύτες του ISS το διάστημα 2000-19.

Το 85% των αστροναυτών ανέφερε ότι εμφάνισε τουλάχιστον μία φορά ρινική συμφόρηση ή ενοχλήσεις στα ιγμόρεια, αναφέρει η ομάδα στην επιθεώρηση Laryngoscope Investigative Otolaryngology.

Τα ιγμόρια είναι κοιλότητες με αέρα που κρύβονται μέσα στο κρανίο γύρω από τη μύτη. Μεταξύ άλλων κάνουν το ανθρώπινο κρανίο πιο ελαφρύ, παράγουν βλέννα για να προστατεύσουν από παθογόνους παράγοντες και υγραίνουν τον αέρα που αναπνέουμε.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αστροναύτες υποφέρουν συχνά από συμφόρηση λόγω της έλλειψης βαρύτητας, η οποία κανονικά τραβάει τα σωματικά υγρά προς τα κάτω.

Η συμφόρηση και οι ενοχλήσεις δεν απειλούν την υγεία των αστροναυτών, μπορούν όμως να μειώσουν σημαντικά τις επιδόσεις τους, γράφουν οι ερευνητές.

«Αν δεν κοιμάσαι καλά επειδή δεν μπορείς να αναπνεύσεις, οι γνωστικές λειτουργίες σου, οι χρόνοι αντίδρασης και οι επιδόσεις του στην αποστολή μπορεί να πληγούν, κάτι που έχει κρίσιμη σημασία στο Διάστημα» σχολίασε ο δρ Μασαγιόσι Τακασίμα, επικεφαλής της μελέτης.

Αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν οι αστροναύτες που βγαίνουν για διαστημικούς περιπάτους στο εξωτερικό του ISS, καθώς η διαφορά πίεσης ανάμεσα στον σταθμό και τη στολή μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ρινική συμφόρηση αλλά και σε τραυματισμό των ιγμορείων, των αφτιών και των ευσταχιανών σαλπίγγων, σωλήνων που συνδέουν τα αφτιά με τη μύτη.

Εύκολη λύση δεν υπάρχει και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα φάρμακα για τη ρινική συμφόρηση συχνά δεν λειτουργούν στο Διάστημα.

Τα προβλήματα στη μύτη και τα ιγμόρεια έρχονται να  προστεθούν σε μια σειρά άλλων προβλημάτων υγείας που εμφανίζουν οι αστροναύτες, όπως διόγκωση της καρδιάς λόγω συσσώρευσης του αίματος στον κορμό.

Η έλλειψη βαρύτητας είναι επίσης γνωστό ότι προκαλεί ατροφία των μυών και των οστών, ενώ η ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα μάτια.

