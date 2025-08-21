science
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
21 Αυγούστου 2025 | 13:00

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει την Ανταρκτική στα πρόθυρα απότομων και μη αναστρέψιμων αλλαγών που θα ανέβαζαν τη στάθμη των ωκεανών και θα επιδείνωναν περαιτέρω την παγκόσμια θέρμανση, προειδοποιεί διεθνής μελέτη.

Ενδεχόμενη κατάρρευση του καλύμματος πάγου στην Δυτική Ανταρκτική, το οποίο περιέχει αρκετό νερό για να ανεβάσει τη στάθμη κατά τρία μέτρα, θα απειλούσε τις παράκτιες πόλεις τους επόμενους αιώνες και θα είχε «καταστροφικές συνέπειες για τις επερχόμενες γενιές», δήλώσε η δρ Νερίλι Άμπραμ του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Nature.

Οι ερευνητές ζητούν δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα, προειδοποιώντας ότι το σημείο καμπής πέρα από το οποίο η κατάρρευση της Δυτικής Ανταρκτικής είναι αναπόφευκτη μπορεί να ξεπεραστεί ακόμα και με τα πιο αισιόδοξα σενάρια για την πορεία των εκπομπών.

Η μεγάλη ερευνητική ομάδα εξέτασε δεδομένα από επιτόπιες και δορυφορικές παρατηρήσεις, μετρήσεις σε πυρήνες πάγου και ημερολόγια πλοίων για να εξετάσει τις μεταβολές στον θαλάσσιο πάγο γύρω από τη λευκή ήπειρο.

«Από τη στιγμή που αρχίζουμε να χάνουμε θαλάσσιο πάγο στην Ανταρκτική θέτουμε σε κίνηση μια αυτοδιαιωνιζόμενη διαδικασία»

Η ανάλυση αποκαλύπτει ενδείξεις για «ραγδαίες, αλληλεπιδρώσες και μερικές φορές αυτοτροφοδοτούμενες αλλαγές στο ανταρκτικό περιβάλλον», γράφουν οι ερευνητές.

Οι παρατηρούμενες μεταβολές «έχουν μειώσει την έκταση του θαλάσσιου πάγου κάτω από τα επίπεδα φυσικής διακύμανσης των προηγούμενων αιώνων και, από ορισμένες απόψεις, είναι πιο απότομες, μη γραμμικές και δυνητικά μη αναστρέψιμες σε σχέση με την απώλεια θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική».

Η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής μειώθηκε δραματικά την τελευταία δεκαετία: Πηγή: Abrams et al. (20225) via Reuters

Άδεια θάλασσα

H έκταση του θαλάσσιου πάγου, δηλαδή του πάγου που επιπλέει ελεύθερα στη θάλασσα, είχε αυξηθεί ελαφρώς στα πρώτα 35 χρόνια δορυφορικών παρατηρήσεων, όμως την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί δραματικά.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, ο θαλάσσιος πάγος έχει απομακρυνθεί περίπου 120 χιλιόμετρα από τις ακτές της ηπείρου κατά μέσο όρο, μια απώλεια που συνέβη τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι η μείωση του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική, στην άλλη άκρη του πλανήτη.

Ο θαλάσσιος πάγος λειτουργεί ως φράγμα που σταθεροποιεί τις επιπλέουσες κρηπίδες πάγου γύρω από την Ανταρκτική και τους παγετώνες στο εσωτερικό της, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να κυλήσουν προς τη θάλασσα.

Επιπλέον, θαλάσσιος πάγος ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και βοηθά να διατηρηθεί δροσερός ο Νότιος Ωκεανός γύρω από την Ανταρκτική. Η απώλεια του πάγου αυξάνει την απορρόφηση θερμότητας από τα νερά και επιταχύνει την κλιματική αλλαγή.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι και άλλα είδη της Ανταρκτικής εξαρτώνται από τον θαλάσσιο πάγο

Θαλάσσια ρεύματα

Στην περιοχή της Ανταρκτικής, τα επιφανειακά ύδατα κανονικά ψύχονται, βυθίζονται και κινούνται ως ρεύματα κάτω από την επιφάνεια. Καθώς η θερμοκρασία της επιφάνειας ανεβαίνει, το καθοδικό ρεύμα ψυχρού νερού επιβραδύνεται και αναστέλλει την ωκεάνια κυκλοφορία, η οποία ρυθμίζει το κλίμα ανακατανέμοντας τη θερμότητα,.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στη διάρκεια του 21ου αιώνα αναμένεται να εξασθενίσουν σημαντικά τα ωκεάνια ρεύματα που περιβάλλουν την Ανταρκτική, κάτι που σημαίνει ότι τα επιφανειακά νερά δεν θα εμπλουτίζονται με θρεπτικά συστατικά που ανεβαίνουν από τον πυθμένα.

Αυτό θα έφερνε ένα σημαντικό πλήγμα για τα οικοσυστήματα της Ανταρκτικής και θα μείωνε περαιτέρω το φυτοπλαγκτόν που απορροφά μεγάλες ποσότητες CO2 από την ατμόσφαιρα, επιταχύνοντας την άνοδο της θερμοκρασίας.

Η ταχεία μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 θα μείωνε τον κίνδυνο μεγάλων μεταβολών στην Ανταρκτική αλλά δεν είναι σίγουρα ότι θα τις απέτρεπε, σημείωσαν οι ερευνητές.

«Από τη στιγμή που αρχίζουμε να χάνουμε θαλάσσιο πάγο στην Ανταρκτική θέτουμε σε κίνηση μια αυτοδιαιωνιζόμενη διαδικασία» τόνισε η δρ Άμπραμ.

«Ακόμα και αν σταθεροποιήσουμε το κλίμα θα είναι αναπόφευκτο να χάσουμε τον θαλάσσιο πάγο της Ανταρκτικής στην πορεία αρκετών αιώνων».

Για να λιώσει όλος ο πάγος της Ανταρκτικής, θαλάσσιος και χερσαίος, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα έπρεπε να αυξηθεί κατά περίπου 5 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σε αυτή την περίπτωση η άνοδος της στάθμης των ωκεανών θα έφτανε το αδιανόητο επίπεδο των 58 μέτρων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι σημερινές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οδηγούν σε άνοδο της θερμοκρασίας κατά 2,8 βαθμούς έως το τέλος του αιώνα.

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

