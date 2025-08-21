science
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Meta παγώνει τις προσλήψεις για ΑΙ μετά τις ξέφρενες σπατάλες
Τεχνολογία 21 Αυγούστου 2025 | 13:23

Η Meta παγώνει τις προσλήψεις για ΑΙ μετά τις ξέφρενες σπατάλες

Η Meta αναδιοργανώνει την εκτεταμένη λειτουργία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, το αυξανόμενο κόστος της οποίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Αφού πέρασε μήνες προσλαμβάνοντας πάνω από 50 ερευνητές και μηχανικούς Τεχνητής Νοημοσύνης, η Meta Platforms πάγωσε τις προσλήψεις στο τμήμα ΑΙ, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Το πάγωμα των προσλήψεων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και συμπίπτει με μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του ομίλου, απαγορεύει επίσης στους τρέχοντες υπαλλήλους να μετακινούνται μεταξύ ομάδων εντός του τμήματος. Η διάρκεια του παγώματος δεν ανακοινώθηκε εσωτερικά.

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις στο μπλοκάρισμα για τις εξωτερικές προσλήψεις, αλλά θα χρειαστούν άδεια από τον επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης, Αλεξάντρ ΓουάνγκAlexandr Wang, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε στην WSJ το πάγωμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «βασικό οργανωτικό σχεδιασμό: δημιουργία μιας σταθερής δομής για τις νέες μας προσπάθειες υπερ-νοημοσύνης μετά την προσέλκυση ατόμων και την πραγματοποίηση ετήσιων ασκήσεων προϋπολογισμού και σχεδιασμού».

Ενώ όλες οι κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν προσλάβει δυναμικά φέτος, η Meta τις περισσότερες φορές έχει φτάσει τον ρυθμό του πολέμου ταλέντων στα όρια, προσφέροντας σε πολύτιμους ερευνητές πακέτα αμοιβών αξίας εννέα ψηφίων και χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες αντίστροφες εξαγορές για να απογυμνώσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις από βασικούς ηγέτες.

Οι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα των επενδύσεων των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών, με ορισμένους να ξεχωρίζουν το ταχέως αυξανόμενο κόστος αποδοχών της Meta με βάση τις μετοχές ως πιθανή απειλή για τις αποδόσεις των μετόχων.

Meta Platforms

Οι τέσσερεις ομάδες ΑΙ της Meta

Η πρόσφατη αναδιάρθρωση εντός της Meta χωρίζει τις προσπάθειες Τεχνητής Νοημοσύνης σε τέσσερις ομάδες: μία που εργάζεται στην υπερ-νοημοσύνη, που ονομάζεται TBD Lab, και στεγάζει πολλές από τις νέες προσλήψεις· μια δεύτερη που εργάζεται σε προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης· μια τρίτη που εργάζεται σε υποδομές· και μια τέταρτη που είναι αφιερωμένη σε έργα με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και περισσότερη εξερεύνηση, ανέφεραν οι πηγές. Η τελευταία, που ονομάζεται Fundamental AI Research, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτη από την αναδιοργάνωση.

Οι τέσσερις ομάδες εντάσσονται στην ομπρέλα των Meta Superintelligence Labs, ένα όνομα που αντικατοπτρίζει την πρόσφατη έμφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην κατασκευή συστημάτων υπολογιστών που μπορούν να ξεπεράσουν τους πιο έξυπνους ανθρώπους σε γνωστικές εργασίες. Το The Information είχε αναφέρει προηγουμένως ορισμένες λεπτομέρειες για την αναδιοργάνωση της Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta.

Προηγουμένως, η Meta είχε μια ομάδα που ονομαζόταν AGI Foundations, η οποία εργαζόταν στις τελευταίες εκδόσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της εταιρείας, γνωστών ως Llama. Η ομάδα δέχτηκε κριτική από στελέχη την άνοιξη, αφού η κυκλοφορία των τελευταίων μοντέλων Llama υποβάθμισε τις προσδοκίες. Διαλύθηκε στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης.

Τουλάχιστον τρία μέλη της προηγούμενης ομάδας AGI Foundations δήλωσαν εσωτερικά ότι αποχωρούσαν από την εταιρεία γύρω στην τελευταία ημερομηνία κατοχύρωσης μετοχών από υπαλλήλους της Meta, στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με εσωτερικές αναρτήσεις που είδε η Wall Street Journal.

Meta

Πολλές προσλήψεις, τεράστιες αμοβές και αμφίβολα αποτελέσματα

Μετά την κυκλοφορία του μοντέλου Llama τον Απρίλιο, ο Ζάκερμπεργκ ασχολήθηκε προσωπικά με την πρόσληψη ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης. Προσέγγισε υπαλλήλους της OpenAI, της Google DeepMind και άλλων εργαστηρίων που οδήγησαν γρήγορα σε προσφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε συνολική αποζημίωση. Η προσφορά του σε έναν ερευνητή —τον συνιδρυτή του Thinking Machines Lab, Άντριου Τάλοκ— θα μπορούσε να έχει αξία έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. (Ο Τάλοκ απέρριψε την προσφορά.)

Για να ηγηθεί των προσπαθειών της Meta στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ζάκερμπεργκ προσέλαβε τον συνιδρυτή της Scale AI, Γουάνγκ, πληρώνοντας 14 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα μερίδιο στην εταιρεία του. Επίσης, έφερε μαζί του τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του GitHub, Νατ Φρίντμαν, και τον συνιδρυτή της Safe Superintelligence, Ντάνιελ Γκρος, η σχέση των οποίων περιελάμβανε την προσφορά της Meta να αγοράσει ένα μερίδιο στην εταιρεία επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, η Meta είχε προσλάβει με επιτυχία περισσότερους από 20 ερευνητές και μηχανικούς από την OpenAI, τουλάχιστον 13 από την Google, τρεις από την Apple, τρεις από την xAI και δύο από την Anthropic για συνολικά πάνω από 50 νέους υπαλλήλους.

Η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για το κόστος της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης των τεχνολογικών γιγάντων έχει παίξει ρόλο στις μαζικές πωλήσεις μετοχών τεχνολογίας αυτή την εβδομάδα. Σε ένα ερευνητικό σημείωμα στις 18 Αυγούστου, οι αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι οι ταχέως αυξανόμενες αμοιβές με βάση τις μετοχές που προσφέρουν η Meta και η Google για να προσελκύσουν ταλέντα στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει την ικανότητά τους να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους μέσω επαναγοράς. Οι υπερβολικές δαπάνες για ταλέντα, έγραψαν οι αναλυτές, «έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε καινοτομίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη με μαζική δημιουργία αξίας ή θα μπορούσαν να μειώσουν την αξία για τους μετόχους χωρίς σαφή κέρδη καινοτομίας».

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream science
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες
Financial Times 19.08.25

Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες

Ξένες γλώσσες: Μήπως ήρθε το τέλος στην εκμάθησή τους; Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τη μετάφραση εύκολη και γρήγορη και πολύ αποδοτική, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι χάνουν κάτι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
Κόσμος 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο