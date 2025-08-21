Η Meta παγώνει τις προσλήψεις για ΑΙ μετά τις ξέφρενες σπατάλες

Αφού πέρασε μήνες προσλαμβάνοντας πάνω από 50 ερευνητές και μηχανικούς Τεχνητής Νοημοσύνης, η Meta Platforms πάγωσε τις προσλήψεις στο τμήμα ΑΙ, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Το πάγωμα των προσλήψεων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και συμπίπτει με μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του ομίλου, απαγορεύει επίσης στους τρέχοντες υπαλλήλους να μετακινούνται μεταξύ ομάδων εντός του τμήματος. Η διάρκεια του παγώματος δεν ανακοινώθηκε εσωτερικά.

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις στο μπλοκάρισμα για τις εξωτερικές προσλήψεις, αλλά θα χρειαστούν άδεια από τον επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης, Αλεξάντρ ΓουάνγκAlexandr Wang, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε στην WSJ το πάγωμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «βασικό οργανωτικό σχεδιασμό: δημιουργία μιας σταθερής δομής για τις νέες μας προσπάθειες υπερ-νοημοσύνης μετά την προσέλκυση ατόμων και την πραγματοποίηση ετήσιων ασκήσεων προϋπολογισμού και σχεδιασμού».

Ενώ όλες οι κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν προσλάβει δυναμικά φέτος, η Meta τις περισσότερες φορές έχει φτάσει τον ρυθμό του πολέμου ταλέντων στα όρια, προσφέροντας σε πολύτιμους ερευνητές πακέτα αμοιβών αξίας εννέα ψηφίων και χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες αντίστροφες εξαγορές για να απογυμνώσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις από βασικούς ηγέτες.

Οι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα των επενδύσεων των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών, με ορισμένους να ξεχωρίζουν το ταχέως αυξανόμενο κόστος αποδοχών της Meta με βάση τις μετοχές ως πιθανή απειλή για τις αποδόσεις των μετόχων.

Οι τέσσερεις ομάδες ΑΙ της Meta

Η πρόσφατη αναδιάρθρωση εντός της Meta χωρίζει τις προσπάθειες Τεχνητής Νοημοσύνης σε τέσσερις ομάδες: μία που εργάζεται στην υπερ-νοημοσύνη, που ονομάζεται TBD Lab, και στεγάζει πολλές από τις νέες προσλήψεις· μια δεύτερη που εργάζεται σε προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης· μια τρίτη που εργάζεται σε υποδομές· και μια τέταρτη που είναι αφιερωμένη σε έργα με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και περισσότερη εξερεύνηση, ανέφεραν οι πηγές. Η τελευταία, που ονομάζεται Fundamental AI Research, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτη από την αναδιοργάνωση.

Οι τέσσερις ομάδες εντάσσονται στην ομπρέλα των Meta Superintelligence Labs, ένα όνομα που αντικατοπτρίζει την πρόσφατη έμφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην κατασκευή συστημάτων υπολογιστών που μπορούν να ξεπεράσουν τους πιο έξυπνους ανθρώπους σε γνωστικές εργασίες. Το The Information είχε αναφέρει προηγουμένως ορισμένες λεπτομέρειες για την αναδιοργάνωση της Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta.

Προηγουμένως, η Meta είχε μια ομάδα που ονομαζόταν AGI Foundations, η οποία εργαζόταν στις τελευταίες εκδόσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της εταιρείας, γνωστών ως Llama. Η ομάδα δέχτηκε κριτική από στελέχη την άνοιξη, αφού η κυκλοφορία των τελευταίων μοντέλων Llama υποβάθμισε τις προσδοκίες. Διαλύθηκε στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης.

Τουλάχιστον τρία μέλη της προηγούμενης ομάδας AGI Foundations δήλωσαν εσωτερικά ότι αποχωρούσαν από την εταιρεία γύρω στην τελευταία ημερομηνία κατοχύρωσης μετοχών από υπαλλήλους της Meta, στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με εσωτερικές αναρτήσεις που είδε η Wall Street Journal.

Πολλές προσλήψεις, τεράστιες αμοβές και αμφίβολα αποτελέσματα

Μετά την κυκλοφορία του μοντέλου Llama τον Απρίλιο, ο Ζάκερμπεργκ ασχολήθηκε προσωπικά με την πρόσληψη ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης. Προσέγγισε υπαλλήλους της OpenAI, της Google DeepMind και άλλων εργαστηρίων που οδήγησαν γρήγορα σε προσφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε συνολική αποζημίωση. Η προσφορά του σε έναν ερευνητή —τον συνιδρυτή του Thinking Machines Lab, Άντριου Τάλοκ— θα μπορούσε να έχει αξία έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. (Ο Τάλοκ απέρριψε την προσφορά.)

Για να ηγηθεί των προσπαθειών της Meta στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ζάκερμπεργκ προσέλαβε τον συνιδρυτή της Scale AI, Γουάνγκ, πληρώνοντας 14 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα μερίδιο στην εταιρεία του. Επίσης, έφερε μαζί του τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του GitHub, Νατ Φρίντμαν, και τον συνιδρυτή της Safe Superintelligence, Ντάνιελ Γκρος, η σχέση των οποίων περιελάμβανε την προσφορά της Meta να αγοράσει ένα μερίδιο στην εταιρεία επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, η Meta είχε προσλάβει με επιτυχία περισσότερους από 20 ερευνητές και μηχανικούς από την OpenAI, τουλάχιστον 13 από την Google, τρεις από την Apple, τρεις από την xAI και δύο από την Anthropic για συνολικά πάνω από 50 νέους υπαλλήλους.

Η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για το κόστος της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης των τεχνολογικών γιγάντων έχει παίξει ρόλο στις μαζικές πωλήσεις μετοχών τεχνολογίας αυτή την εβδομάδα. Σε ένα ερευνητικό σημείωμα στις 18 Αυγούστου, οι αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι οι ταχέως αυξανόμενες αμοιβές με βάση τις μετοχές που προσφέρουν η Meta και η Google για να προσελκύσουν ταλέντα στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει την ικανότητά τους να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους μέσω επαναγοράς. Οι υπερβολικές δαπάνες για ταλέντα, έγραψαν οι αναλυτές, «έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε καινοτομίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη με μαζική δημιουργία αξίας ή θα μπορούσαν να μειώσουν την αξία για τους μετόχους χωρίς σαφή κέρδη καινοτομίας».

Πηγή: ΟΤ.gr