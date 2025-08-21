science
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Δείτε σε προσομοίωση το τσουνάμι της Καμτσάτκα να απλώνεται στην υδρόγειο
Επιστήμες 21 Αυγούστου 2025 | 17:40

Δείτε σε προσομοίωση το τσουνάμι της Καμτσάτκα να απλώνεται στην υδρόγειο

Το τσουνάμι έγινε αντιληπτό από πλωτήρες στον Ειρηνικό Ωκεανό, Μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσε τη διαδρομή του.

Λιγότερο από μισή ώρα μετά τον σεισμό των 8,8 βαθμών που ταρακούνησε τη ρωσική χερσόνησο της Καμτσάτκα στις 29 Ιουλίου, η αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) είχε συλλέξει τις πρώτες μετρήσεις για το τσουνάμι που ακολούθησε.

«Ήμασταν τυχεροί επειδή το τσουνάμι δεν χτύπησε κατοικημένες περιοχές με όλη του τη δύναμη» δήλωσε ο Βασίλι Τίτοφ, ειδικός του Κέντρου Έρευνας Τσουνάμι που υπάγεται στη NOAA.

Είναι η πρώτη φορά που ένα τσουνάμι τέτοιου μεγέθους δεν προκάλεσε θανάτους, επισήμανε.

Ένα νέο animation που παρουσίασε η NOAA δείχνει τα κύματα να εξαπλώνονται από τη ρωσική Άπω Ανατολή και να κάνουν τον γύρο του κόσμου.


Η προσομοίωση δημιουργήθηκε από το υπολογιστικό μοντέλο MOST που χρησιμοποιείται για την έκδοση προειδοποιήσεων από τη NOAA.

Σε πρώτη φάση, το μοντέλο τροφοδοτείται με μετρήσεις από αισθητήρες πίεσης που έχουν ποντιστεί στον ωκεανό και μεταδίδουν δεδομένα σε πλωτήρες που βρίσκονται στην επιφάνεια.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα για το ύψος του κύματος και τους χρόνους άφιξης συγκρίνονται με έτοιμες προσομοιώσεις διαφόρων τσουνάμι για να υπολογιστεί η περιοχή προέλευσης.

H ΝΟΑΑ χρησιμοποιεί πλωτήρες που μεταδίδουν μετρήσεις από αισθητήρες πίεσης στον βυθό (NOAA)

H ΝΟΑΑ χρησιμοποιεί πλωτήρες που μεταδίδουν μετρήσεις από αισθητήρες πίεσης στον βυθό (NOAA)

Στη συνέχεια, το στίγμα της πηγής προέλευσης εισάγεται στο μοντέλο MOST, το οποίο προβλέπει το ύψος των κυμάτων, τους χρόνους άφιξης και την έκταση των ακτών που θα επηρεαστούν σε κάθε περιοχή του πλανήτη.

Στα ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, η τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού υποβυθίζεται κάτω από την πλάκα του Οχότσκ. Η πίεση που ασκείται προκαλεί παραμόρφωση του φλοιού μέχρι να ξεπεραστεί ένα κρίσιμο όριο, οπότε η μια πλάκα γλιστρά απότομα κάτω από την άλλη και προκαλεί σεισμό.

Αυτό συνέβη με την ισχυρή δόνηση της Καμτσάτκα, η οποία μετατόπισε τον βυθό κατά μήκος της ζώνης υποβύθισης σε απόσταση 580 χιλιομέτρων.

Στον ανοιχτό ωκεανό, οι πλωτήρες της NOAA κατέγραψαν τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, η δεύτερη μεγαλύτερη μετατόπιση που έχει καταγραφεί από τη NOAA, μετά το τσουνάμι που προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία το 2011.

Το κύμα δεν επηρεάζει μόνο την επιφάνεια του νερού αλλά όλη την υδάτινη στήλη, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται απότομα σε ύψος όταν φτάσει στις ακτές.

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους
Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 22.08.25

Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους

Επαναστατικό εμβόλιο από το Πανεπιστήμιο Yale "θεραπεύει" τον καρκίνο που σκοτώνει το 65% των σκύλων

Γεώργιος Μαζιάς
Αποκάλυψη in: Μεγάλα λάθη της ΕΛ.ΑΣ στην υπόθεση του «εμπρησμού» της Πάτρας
Ελλάδα 22.08.25

Αποκάλυψη in: Μεγάλα λάθη της ΕΛ.ΑΣ στην υπόθεση του «εμπρησμού» της Πάτρας

Αντιφατικές καταθέσεις αστυνομικών για τον 25χρονο που έχει συλληφθεί για την πυρκαγιά στο «Γηροκομείο». Καταγγελία στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ για ψευδείς καταθέσεις ένστολων.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Συντάξεις: Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026
Νέο τοπίο 22.08.25

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026 για τις συντάξεις

Από την αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς έως τον νέο δείκτη μισθών και τις ετήσιες αυξήσεις, το νέο έτος θα φέρει ανατροπές στις συντάξεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ηλίας Γεωργάκης
Αδ. Γεωργιάδης: Αιχμηρή απάντηση υγειονομικών με αφορμή τον «πολυτραυματία δισεκατομμυριούχο», CEO της Velocity
Ελλάδα 22.08.25

Αιχμηρή απάντηση υγειονομικών στον Γεωργιάδη με αφορμή τον «πολυτραυματία δισεκατομμυριούχο», CEO της Velocity

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό» ο Άδωνις Γεωργιάδης, «να καπηλεύεται την δική μας δουλειά, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει», αναφέρουν οι υγειονομικοί, επικρίνοντας και τη στάση του ιδιωτικού τομέα, που δήλωσε αδυναμία να αναλάβει το περιστατικό. «Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη!»

Σύνταξη
Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο
Πολιτική 22.08.25

Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Πληθαίνουν οι διαρροές από την κυβέρνηση για πλήρη υποταγή των ΜΚΟ με τα θέλω του Μαξίμου στη διαχείριση του προσφυγικού. Οι απειλές για έξοδο από το μητρώο και το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;
Τόσο-όσο 22.08.25

Απειλείται ο Ρέμπραντ από την τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδημιουργεί εμβληματικά έργα της ιστορίας της τέχνης, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και φόβους: πρόκειται για νέους ορίζοντες ή αλλοίωση της «ψυχής» της τέχνης;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί
Κόσμος 22.08.25

Μακρόν – Νετανιάχου: Οι σχέσεις των δύο ηγετών έχουν διαρραγεί

Όλο και πιο βαριές κουβέντες ανταλλάσσουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή την πρόθεση του πρώτου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τον λαό να κινητοποιηθεί ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ
«Φτάνει πια» 22.08.25

Ο Μαδούρο καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στις «απειλές» των ΗΠΑ

«Εκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις», είπε ο κ. Μαδούρο, αντιδρώντας στην απόφαση των ΗΠΑ να στείλει αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

