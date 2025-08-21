DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχολογία σου σε καλά επίπεδα- όσο γίνεται- και σήμερα. Έτσι θα μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου πιο χαλαρά κι, άρα, να κατανοήσεις ακριβώς τι παίζεται. Ίσως χρειάζεται να τα εξετάσεις και υπό μια διαφορετική προσέγγιση. Προσάρμοσε τις κινήσεις σου άνετα, αν αυτό χρειαστεί, για να διευθετήσεις τις δουλειές σου χωρίς άγχος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος σου να σου προσδίδει μια έξτρα δόση πίεσης, καθώς αυτό θα σε κάνει να αγνοήσεις εύκολες διεξόδους που υπάρχουν. Μην αγνοείς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου, το οποίο πρόκειται να είναι αρκετά δυνατό σήμερα. Μην αγνοείς ούτε τη διαδικασία της κατανόησης των συναισθημάτων σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα εκφράσεις.