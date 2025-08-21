magazin
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.08.2025]
Ημερήσια 21 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε ενέργεια μέσω της δημιουργικότητάς σου, για να μπορέσεις να διευθετήσεις άμεσα κι εύκολα όλες τις δουλειές σου. Βγες μπροστά, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις τα θολά σημεία που υπάρχουν γύρω σου. Παράλληλα, διεκδίκησε με θάρρος οτιδήποτε εσύ θέλεις, αποφεύγοντας να αφήσεις περιθώρια στους άλλους να σε περιορίσουν.

DON’TS: Μην χάσεις την αυτοσυγκράτησή σου και μην αρχίσεις τις υπερβολές ή και τις εντάσεις. Μην χάσεις την ευκαιρία να ανεβάσεις ρυθμούς, καθώς αυτό θα σε κάνει ακραία παραγωγικό. Μη δώσεις βάση σε σχόλια που μπορεί να γίνουν μέσα στην παρέα σου, διότι θα σου δημιουργήσουν αμφιβολίες χωρίς λόγο. Μην ακυρώσεις εναλλακτικές που θα σου παρουσιαστούν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχολογία σου σε καλά επίπεδα- όσο γίνεται- και σήμερα. Έτσι θα μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου πιο χαλαρά κι, άρα, να κατανοήσεις ακριβώς τι παίζεται. Ίσως χρειάζεται να τα εξετάσεις και υπό μια διαφορετική προσέγγιση. Προσάρμοσε τις κινήσεις σου άνετα, αν αυτό χρειαστεί, για να διευθετήσεις τις δουλειές σου χωρίς άγχος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος σου να σου προσδίδει μια έξτρα δόση πίεσης, καθώς αυτό θα σε κάνει να αγνοήσεις εύκολες διεξόδους που υπάρχουν. Μην αγνοείς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου, το οποίο πρόκειται να είναι αρκετά δυνατό σήμερα. Μην αγνοείς ούτε τη διαδικασία της κατανόησης των συναισθημάτων σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα εκφράσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Δώσε βάση στις σκέψεις σου, καθώς αυτές έχουν αρκετό ενδιαφέρον σήμερα. Προχώρησε τα σχέδιά σου, όσο σε παίρνει, για να σταματήσεις να μας πρήζεις! Εκμεταλλεύσου τις σημερινές επαφές σου, για να αλλάξεις τρόπο σκέψης και δράσης. Κανόνισε τις συναντήσεις που επιθυμείς. Βάλε δυναμισμό στο φλερτ, για να πάει καλά. Άσε αυτούς που θέλουν να σε βοηθήσουν, να το κάνουν.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τους άλλους να ξεφύγουν από τις συζητήσεις που εσύ θέλεις ντε και καλά να κάνεις. Ωστόσο, μην γίνεσαι επίμονος, κολλώντας σε λεπτομέρειες που μπορούν να επαναφέρουν τις φοβίες ή τα άγχη σου εκ νέου στο προσκήνιο. Μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις να σου χαλάσουν εντελώς το όμορφο mood της σημερινής μέρας.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αξιοποίησε τη γενικευμένη εύνοια που υπάρχει σήμερα προς το πρόσωπό σου, για να δράσεις λίγο πιο οργανωμένα. Αυτό, πάντως, θα σου δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας. Στα επαγγελματικά, έχε ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί ίσως υπάρξει κάποια ενδιαφέρουσα και ωφέλιμη πρόταση. Ταυτόχρονα, ίσως επωφεληθείς μέσω κάποιου ακινήτου που έχεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, αν θες να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεν πρέπει να κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες ή να αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις να σε ρίχνουν ψυχολογικά. Γενικώς μην είσαι κολλημένος! Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, ειδικά αν αυτά γίνονται παρασκηνιακά. Μην προτιμάς αυτόν τον δρόμο. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Πέρνα στην ενεργό δράση, γιατί δεν σε βλέπω να αντέχεις άλλο να μείνεις στην αδράνεια. Βέβαια, φρόντισε να αξιοποιήσεις και την καλή σου διάθεση. Επικοινώνησε τις ιδέες σου, για να βρεθεί ένα κοινό έδαφος και να μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Οργάνωσε τις κινήσεις σου μεν, μείνε ανοιχτός στην πιθανότητα αναπροσαρμογής τους δε. Πάρε έμπνευση από τα απλά.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι και μην πιέζεσαι να διευθετήσεις άμεσα ορισμένα θέματα που προκύπτουν σε κάποιες συνεργασίες σου, φοβούμενος μη τυχόν και χάσεις τον έλεγχο. Μην είσαι αρνητικός στο να κάνεις κάποιες νέες επαφές, καθώς μέσω αυτών ίσως σου γίνουν ενδιαφέρουσες επαγγελματικές προτάσεις. Μπορεί να μη δώσεις τα χέρια άμεσα, αλλά δεν χάνεις κάτι να συζητήσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε αποστάσεις, για να ησυχάσεις το κεφάλι σου. Έπειτα, ξεχώρισε και τι έχει βάση, αλλά και σε τι βαθμό σε επηρεάζει αυτό το κάτι, ώστε να το περιορίσεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κατανοήσεις τι είναι αυτό ακριβώς που αλλάζει σε αυτό το περιβάλλον και να κινηθείς ήρεμα και λογικά. Αν χρειαστεί, προσάρμοσε τις κινήσεις σου, για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά.

DON’TS: Μην αγνοείς τα σημάδια γύρω σου, καθώς μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για σένα και να σε κάνουν να επενδύσεις παραπάνω σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα. Μην αγνοείς ούτε τις λεπτομέρειες που σου κάνουν εντύπωση, καθώς για κάποιο λόγο τις βλέπεις μπροστά σου. Ταυτόχρονα, μην κωλώσεις να εκφραστείς ανοιχτά και δημιουργικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γίνε πιο κοινωνικός και προσπάθησε να μοιραστείς με τους απέναντι κάποια δικά σου κομμάτια. Παράλληλα, απόλαυσε τη μέρα σου στο έπακρο. Ωστόσο, σταμάτα να είσαι τόσο κτητικός στον τομέα των ερωτικών σου (είτε δεσμευμένος, είτε ελεύθερος). Βγάλε τον δυναμικό σου εαυτό ή για να διεκδικήσεις αυτά που θες ή για να βάλεις όρια σε ορισμένους.

DON’TS: Μην αφήσεις την έμπνευση και τη δημιουργικότητά σου να πάνε χαμένες σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να βρεις και να επικοινωνήσεις με νέα άτομα που έχουν, όμως, ίδιες απόψεις και πιστεύω με εσένα. Μην επιμένεις στις δικές σου απόψεις και μόνο! Επαναλαμβάνω: Μη γίνεσαι κτητικός με τους ανθρώπους γύρω σου! Τι σε έχει πιάσει;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Διατήρησε αυτό το σίγουρο και αισιόδοξο mood, για να βάλεις ευκολότερα σε σειρά τις επαγγελματικές υποθέσεις που τρέχουν αυτό το διάστημα. Βέβαια, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς, για να γλιτώσεις χρόνο, κόπο και χαμένη ενέργεια! Αν μπορείς, γιατί όχι, έτσι; Εστίασε στις σημαντικές λεπτομέρειες, για να κατανοήσεις τι παίζει και να λάβεις τα μέτρα σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν επανέλθουν στο προσκήνιο της σκέψης σου κάποιοι φόβοι, που νόμιζες ότι είχες ξεπεράσει. Μη διστάσεις, όμως, να τους εξετάσεις με προσοχή, για να μπορέσεις να ξεμπερδεύεις με αυτό το κομμάτια μια και καλή. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος ή κλειστόμυαλος και κολλημένος, γιατί έτσι θα χάσεις πόντους εμπιστοσύνης.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Για να πάνε καλά οι υποθέσεις σου, πρέπει να κινηθείς με σίγουρα, αλλά κι αισιόδοξα βήματα. Ξεκαθάρισε, πρώτα, τα πάντα γύρω σου. Έπειτα, βρες τον καταλληλότερο και τον ευκολότερο τρόπο, για να δράσεις, προκειμένου να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Διαχειρίσου τις υποθέσεις που εκκρεμούν, για να σταματήσουν να σε πιέζουν και να σε αγχώνουν.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε αλλαγές που μπορεί να συμβούν στο εργασιακό σου περιβάλλον ή στο ρόστερ των συναδέλφων σου, γιατί μακροπρόθεσμα ίσως επωφεληθείς από αυτό. Αν όχι επαγγελματικά, τότε σίγουρα κοινωνικά. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν εκφράζεις τις δεύτερες σκέψεις ή τις αμφιβολίες που έχεις σχετικά με κάποιες αποφάσεις τρίτων.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εντόπισε την ουσία όσων παρατηρείς γύρω σου. Εστίασε στα οικονομικά θέματα που έχεις, για να τα ξεκαθαρίσεις και να μπορέσεις να τα τακτοποιήσεις. Επιτέλους! Αυτό αφορά και όλες τις εκκρεμότητες που έχεις ή τις υποχρεώσεις που σου έχουν αναθέσει. Έχε ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί θα σου παρουσιαστούν εναλλακτικές που δεν περίμενες.

DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός στις συζητήσεις που θα πάρεις μέρος, γιατί σήμερα σου είναι αρκετά εύκολο να πάρεις αυτό που θέλεις. Άρα γιατί να γίνεις σπαστικός; Μην επιτρέψεις στις αμφιβολίες σου να σε κάνουν να χάσεις την ψυχραιμία σου ή να σου δημιουργήσουν τρελό άγχος. Γενικώς μην ξεχνάς, ότι μπορείς να καταφέρεις οτιδήποτε βάλεις στο μυαλό σου!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ήρεμο κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, για να συζητήσεις άνετα όσα σε απασχολούν ή σε ενοχλούν. Προσπάθησε να μαζέψεις την παρόρμησή σου να δείξεις, εξαρχής, ότι ξέρεις τι παίζεται, ή να γίνεις πιεστικός. Θυμίσου πως μπορείς να καταφέρεις περισσότερα, όταν είσαι ψύχραιμος. Μάζεψε πληροφορίες για την επιμόρφωσή σου.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών πρόκειται να λάβεις πολλές και άκρως σημαντικές πληροφορίες. Μην αρνείσαι την στήριξη των δικών σου ανθρώπων, καθώς αυτή μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για σένα. Μην αφήσεις τη λογική σου να πάει περίπατο, γιατί τότε είναι που θα βρει την ευκαιρία να σε κυριεύσει το άγχος σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε σε συγκεκριμένα κομμάτια, για να μπορέσεις να τα οργανώσεις καλύτερα και να τα ολοκληρώσεις άνετα μέσα στη μέρα. Αυτή ακριβώς η άνεση που σε διακατέχει, είναι που μπορεί να σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις εύκολα στις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν εντελώς από το πουθενά. Ωστόσο, keep in mind το τι μπορεί να προκύψει ως επακόλουθο αυτών.

DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να είσαι πάντα προετοιμασμένος ψυχολογικά. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ενεργό μπέρδεμα εκεί, γιατί σήμερα μπορείς να τα διευθετήσεις λίγο πιο εύκολα. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολίστικες ή παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί θα βγεις εσύ ο φταίχτης στο τέλος.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
Κίνημα Δημοκρατίας 22.08.25

Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «δεν μπορείτε να κρατάτε τη χώρα μας σιωπηλή μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Δεν μπορεί να σερνόμαστε πίσω από την φιλία σας με τον ακροδεξιό Νετανιάχου»

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
Ανθρωποκυνηγητό 22.08.25

Τα χαρακτηριστικά του γυναικοκτόνου που διέφυγε μετά το έγκλημα στον Βόλο - Συστάσεις στους πολίτες

Ο 40χρονος δολοφόνησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους - Μετά τη γυναικοκτονία που διέπραξε διέφυγε τρέχοντας, ενώ πιθανόν να έχει τραυματιστεί στο χέρι

Σύνταξη
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας
Δολοφονία 36χρονης 22.08.25

Νέα Αριστερά: Να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα»

Σύνταξη
Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!
«Δάσκαλος της παραχώρησης» 22.08.25

Καθηγητής Χάρβαρντ: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διπλωματία!

«Όταν "ελαφριοί" σαν τον Τραμπ, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ αναμετρώνται με πρόσωπα όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Σεργκέι Λαβρόφ, να περιμένετε οι Ρώσοι να αδειάσουν τις αμερικανικές τσέπες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο