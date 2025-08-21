view
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο διαδίκτυο με μια νεαρή γυναίκα να κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία, στο Ουχισάρ, στην περιοχή της Καππαδοκίας.

Η κίνηση της άγνωστης τουρίστριας έχει φέρει κύμα αντιδράσεων, με πολλούς Τούρκους να κάνουν λόγο για χυδαιότητα και «προσβολή εθνικού συμβόλου».

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Υποβλήθηκε μήνυση

Με τα πλάνα να κάνουν τον γύρο το διαδικτύου και να γίνονται viral, το κυβερνείο του Νεβσεχίρ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ανοίγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της τουρίστριας από την Εισαγγελία του Νεβσεχίρ στο πλαίσιο των άρθρων 300 και 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα που αφορούν στην προσβολή εθνικών συμβόλων.

«Σχετικά με την ακατάλληλη συμπεριφορά αλλοδαπής σε ιστό σημαίας στην πόλη μας… υποβλήθηκε ποινική μήνυση και ανοίχτηκε νομική έρευνα από την Εισαγγελία Νεβσεχίρ βάσει των άρθρων 300 και 301 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα», αναφέρει ανακοίνωση του κυβερνείου. «Το κυβερνείο παρακολουθεί στενά το αποτρόπαιο αυτό περιστατικό, που θεωρούμε ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού στις ηθικές αξίες του έθνους μας».

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»
Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανανεωμένη μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. Η 55χρονη, που έκλεισε έναν χρόνο χωρισμένη από τον Μπεν Άφλεκ, διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ στη Σαουδική Αραβία

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνας τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

