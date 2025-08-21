Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο διαδίκτυο με μια νεαρή γυναίκα να κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία, στο Ουχισάρ, στην περιοχή της Καππαδοκίας.

Η κίνηση της άγνωστης τουρίστριας έχει φέρει κύμα αντιδράσεων, με πολλούς Τούρκους να κάνουν λόγο για χυδαιότητα και «προσβολή εθνικού συμβόλου».

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Υποβλήθηκε μήνυση

Με τα πλάνα να κάνουν τον γύρο το διαδικτύου και να γίνονται viral, το κυβερνείο του Νεβσεχίρ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ανοίγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της τουρίστριας από την Εισαγγελία του Νεβσεχίρ στο πλαίσιο των άρθρων 300 και 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα που αφορούν στην προσβολή εθνικών συμβόλων.

«Σχετικά με την ακατάλληλη συμπεριφορά αλλοδαπής σε ιστό σημαίας στην πόλη μας… υποβλήθηκε ποινική μήνυση και ανοίχτηκε νομική έρευνα από την Εισαγγελία Νεβσεχίρ βάσει των άρθρων 300 και 301 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα», αναφέρει ανακοίνωση του κυβερνείου. «Το κυβερνείο παρακολουθεί στενά το αποτρόπαιο αυτό περιστατικό, που θεωρούμε ότι δείχνει έλλειψη σεβασμού στις ηθικές αξίες του έθνους μας».