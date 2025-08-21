newspaper
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Αυγούστου 2025 | 09:00

PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις επτά χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα, υποσχέθηκε ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων στα νοικοκυριά. Απέτυχε παταγωδώς. Ακρίβεια και πληθωρισμός ροκανίζουν τις αυξήσεις με αποτέλεσμα το ταμείο να είναι πολλές φορές μείον.

Ανατιμήσεις γονατίζουν τους φορολογούμενος, χτυπώντας πλέον σε όλα τα πεδία

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τον μήνα Ιούλιο 2025. Η Ελλάδα «τρέχει» με τον έβδομο υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου των τιμών στη χώρα μας να διαμορφώνεται στο 3,7%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήλθε στο 2,4%. Κινείται επίσης σε επίπεδα πολύ ψηλότερα και του μέσου όρου της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε μόλις στο 2%.

Σοβαρή οικονομική αδυναμία

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αύξηση του πληθωρισμού εντοπίζεται κυρίως στις τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων, τομείς που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή και στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη της ευρωζώνης.

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία καταρρίπτουν τα κυβερνητικά αφηγήματα περί μεγάλης επιτυχίας και προόδου της ελληνικής οικονομίας ενώ ο συνδυασμός των υψηλών τιμών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες με τους χαμηλούς μισθούς, διατηρεί μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας σε κατάσταση σοβαρής οικονομικής αδυναμίας.

«Nούμερο ένα» απειλή στην Ελλάδα η οικονομία

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες εντός των συνόρων ενώ εσχάτως αποτυπώνεται και σε έρευνα του Pew Research Center, σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές.

Συνολικά, το 72% των ενηλίκων από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα (διεξήχθη την άνοιξη του 2025) δηλώνει ότι η διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο αποτελεί «μεγάλη απειλή» για τη χώρα τους. Ένα επιπλέον 21% τη θεωρεί «μικρή απειλή», ενώ το 5% λέει πως δεν αποτελεί απειλή.

Στην Ελλάδα «νούμερο ένα» απειλή αποτελεί η οικονομία και μάλιστα με ένα ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό που φτάνει το 85%. Η χώρα μας είναι μακράν η πρώτη στη σχετική λίστα με την Αυστραλία (71%) και την Ιαπωνία (80%) να ακολουθούν.

Το 70% των ενηλίκων σε 25 χώρες θεωρεί ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες αποτελούν σοβαρή απειλή για τη χώρα τους, ενώ το 27% θεωρεί ότι αποτελούν μικρή απειλή. Μόνο το 4% λένε ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες δεν αποτελούν απειλή.

Από την πρώτη φορά που τέθηκε αυτό το ερώτημα (2017) το ποσοστό των ενηλίκων που θεωρούν ότι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση αποτελεί σημαντική απειλή έχει αυξηθεί σημαντικά σε 21 χώρες.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρείται στη Γερμανία, όπου το ποσοστό των ενηλίκων που θεωρούν ότι αποτελεί σημαντική απειλή έχει αυξηθεί κατά 38 μονάδες.

Κατά την ίδια περίοδο, σημειώθηκαν επίσης αυξήσεις 30 μονάδων ή περισσότερο στον Καναδά, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία.

Στις περισσότερες χώρες, οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν αρνητική άποψη για την εθνική οικονομική κατάσταση κάτι που κάνει περισσότερο πιθανό να θεωρούν την παγκόσμια οικονομική κατάσταση ως σημαντική απειλή για τη χώρα τους.

Διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο

Πλειοψηφίες σε 24 από τις 25 χώρες θεωρούν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο ως μεγάλη απειλή, με μοναδική εξαίρεση το Ισραήλ. Σε επτά χώρες: τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα, περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο ως τη σημαντικότερη απειλή από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα τέθηκε στην έρευνα.

Σε 25 χώρες, το 69% των ενηλίκων θεωρεί την τρομοκρατία ως μείζονα απειλή, ενώ το 26% τη χαρακτηρίζει ως ήσσονος σημασίας απειλή και το 6% δηλώνει ότι δεν αποτελεί καθόλου απειλή. Στο Ισραήλ, οι ανησυχίες για την τρομοκρατία υπερτερούν ιδιαίτερα των ανησυχιών για τα άλλα ζητήματα.

Κλιματική αλλαγή

Το 67% των ενηλίκων σε όλα τα έθνη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν την παγκόσμια κλιματική αλλαγή ως μείζονα απειλή. Ένα άλλο 24% λέει ότι είναι μια μικρή απειλή, και το 9% λέει ότι δεν αποτελεί απειλή. Σε καμία χώρα η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή.

Συνολικά, ωστόσο, οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερες από ό,τι το 2013, τόσο στις προηγμένες οικονομίες όσο και στις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Το ποσοστό των ανθρώπων που τη θεωρούν σημαντική απειλή έχει αυξηθεί σημαντικά στη Γαλλία (+24 ποσοστιαίες μονάδες από το 2013), την Τουρκία (+23), το Μεξικό (+22), το Ηνωμένο Βασίλειο (+18), την Κένυα (+15), τη Νιγηρία (+13), το Ισραήλ (+12), την Αυστραλία (+11), τις ΗΠΑ (+11), τη Γερμανία (+11) και την Πολωνία (+10).

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί ανησυχούν περισσότερο από τους δεξιούς για την κλιματική αλλαγή.

Αντιλήψεις του κοινού για τις παγκόσμιες απειλές σε 25 χώρες

Η ανάλυση του Pew Research Center επικεντρώνεται στις αντιλήψεις του κοινού για τις παγκόσμιες απειλές σε 25 χώρες της Ασίας-Ειρηνικού, της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής-Βόρειας Αφρικής, της Βόρειας Αμερικής και της υποσαχάριας Αφρικής. Οι απόψεις για τις παγκόσμιες απειλές εξετάζονται στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων δεδομένων τάσεων.

Η έρευνα διεξήχθη τηλεφωνικά σε 28.333 ενήλικες από τις 8 Ιανουαρίου έως τις 26 Απριλίου 2025.

Vita.gr
Stream newspaper
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Εκρηκτικό μείγμα 22.08.25

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Κυρώσεις: Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 22.08.25

Οι εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ και ΕΕ με τη Ρωσία που μένουν κάτω από το ραντάρ

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία αλλα διατηρούν το προνόμιο να εισάγουν ρωσικά αγαθά όπως ουράνιο και φυτοφάρμακα.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συντάξεις: Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026
Νέο τοπίο 22.08.25

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που έρχονται το 2026 για τις συντάξεις

Από την αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς έως τον νέο δείκτη μισθών και τις ετήσιες αυξήσεις, το νέο έτος θα φέρει ανατροπές στις συντάξεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ηλίας Γεωργάκης
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
Φόροι: «Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους λένε οι πολίτες – O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα
Ευρωβαρόμετρο 21.08.25

«Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους φόρους λένε οι πολίτες - O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Οι φόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους περιβαλλοντικούς φόρους και οι περισσότεροι υποστηρίζουν την καθιέρωση ενός ελάχιστου φόρου για τους υπερπλούσιους. Τι λένε οι Έλληνες;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
