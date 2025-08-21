Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις επτά χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα, υποσχέθηκε ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων στα νοικοκυριά. Απέτυχε παταγωδώς. Ακρίβεια και πληθωρισμός ροκανίζουν τις αυξήσεις με αποτέλεσμα το ταμείο να είναι πολλές φορές μείον.

Ανατιμήσεις γονατίζουν τους φορολογούμενος, χτυπώντας πλέον σε όλα τα πεδία

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τον μήνα Ιούλιο 2025. Η Ελλάδα «τρέχει» με τον έβδομο υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ με τον ετήσιο ρυθμό ανόδου των τιμών στη χώρα μας να διαμορφώνεται στο 3,7%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήλθε στο 2,4%. Κινείται επίσης σε επίπεδα πολύ ψηλότερα και του μέσου όρου της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε μόλις στο 2%.

Σοβαρή οικονομική αδυναμία

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αύξηση του πληθωρισμού εντοπίζεται κυρίως στις τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων, τομείς που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή και στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη της ευρωζώνης.

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία καταρρίπτουν τα κυβερνητικά αφηγήματα περί μεγάλης επιτυχίας και προόδου της ελληνικής οικονομίας ενώ ο συνδυασμός των υψηλών τιμών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες με τους χαμηλούς μισθούς, διατηρεί μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας σε κατάσταση σοβαρής οικονομικής αδυναμίας.

«Nούμερο ένα» απειλή στην Ελλάδα η οικονομία

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες εντός των συνόρων ενώ εσχάτως αποτυπώνεται και σε έρευνα του Pew Research Center, σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές.

Συνολικά, το 72% των ενηλίκων από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα (διεξήχθη την άνοιξη του 2025) δηλώνει ότι η διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο αποτελεί «μεγάλη απειλή» για τη χώρα τους. Ένα επιπλέον 21% τη θεωρεί «μικρή απειλή», ενώ το 5% λέει πως δεν αποτελεί απειλή.

Στην Ελλάδα «νούμερο ένα» απειλή αποτελεί η οικονομία και μάλιστα με ένα ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό που φτάνει το 85%. Η χώρα μας είναι μακράν η πρώτη στη σχετική λίστα με την Αυστραλία (71%) και την Ιαπωνία (80%) να ακολουθούν.

Το 70% των ενηλίκων σε 25 χώρες θεωρεί ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες αποτελούν σοβαρή απειλή για τη χώρα τους, ενώ το 27% θεωρεί ότι αποτελούν μικρή απειλή. Μόνο το 4% λένε ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες δεν αποτελούν απειλή.

Από την πρώτη φορά που τέθηκε αυτό το ερώτημα (2017) το ποσοστό των ενηλίκων που θεωρούν ότι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση αποτελεί σημαντική απειλή έχει αυξηθεί σημαντικά σε 21 χώρες.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρείται στη Γερμανία, όπου το ποσοστό των ενηλίκων που θεωρούν ότι αποτελεί σημαντική απειλή έχει αυξηθεί κατά 38 μονάδες.

Κατά την ίδια περίοδο, σημειώθηκαν επίσης αυξήσεις 30 μονάδων ή περισσότερο στον Καναδά, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία.

Στις περισσότερες χώρες, οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν αρνητική άποψη για την εθνική οικονομική κατάσταση κάτι που κάνει περισσότερο πιθανό να θεωρούν την παγκόσμια οικονομική κατάσταση ως σημαντική απειλή για τη χώρα τους.

Διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο

Πλειοψηφίες σε 24 από τις 25 χώρες θεωρούν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο ως μεγάλη απειλή, με μοναδική εξαίρεση το Ισραήλ. Σε επτά χώρες: τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα, περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο ως τη σημαντικότερη απειλή από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα τέθηκε στην έρευνα.

Σε 25 χώρες, το 69% των ενηλίκων θεωρεί την τρομοκρατία ως μείζονα απειλή, ενώ το 26% τη χαρακτηρίζει ως ήσσονος σημασίας απειλή και το 6% δηλώνει ότι δεν αποτελεί καθόλου απειλή. Στο Ισραήλ, οι ανησυχίες για την τρομοκρατία υπερτερούν ιδιαίτερα των ανησυχιών για τα άλλα ζητήματα.

Κλιματική αλλαγή

Το 67% των ενηλίκων σε όλα τα έθνη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν την παγκόσμια κλιματική αλλαγή ως μείζονα απειλή. Ένα άλλο 24% λέει ότι είναι μια μικρή απειλή, και το 9% λέει ότι δεν αποτελεί απειλή. Σε καμία χώρα η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή.

Συνολικά, ωστόσο, οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερες από ό,τι το 2013, τόσο στις προηγμένες οικονομίες όσο και στις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Το ποσοστό των ανθρώπων που τη θεωρούν σημαντική απειλή έχει αυξηθεί σημαντικά στη Γαλλία (+24 ποσοστιαίες μονάδες από το 2013), την Τουρκία (+23), το Μεξικό (+22), το Ηνωμένο Βασίλειο (+18), την Κένυα (+15), τη Νιγηρία (+13), το Ισραήλ (+12), την Αυστραλία (+11), τις ΗΠΑ (+11), τη Γερμανία (+11) και την Πολωνία (+10).

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί ανησυχούν περισσότερο από τους δεξιούς για την κλιματική αλλαγή.

Αντιλήψεις του κοινού για τις παγκόσμιες απειλές σε 25 χώρες

Η ανάλυση του Pew Research Center επικεντρώνεται στις αντιλήψεις του κοινού για τις παγκόσμιες απειλές σε 25 χώρες της Ασίας-Ειρηνικού, της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής-Βόρειας Αφρικής, της Βόρειας Αμερικής και της υποσαχάριας Αφρικής. Οι απόψεις για τις παγκόσμιες απειλές εξετάζονται στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων δεδομένων τάσεων.

Η έρευνα διεξήχθη τηλεφωνικά σε 28.333 ενήλικες από τις 8 Ιανουαρίου έως τις 26 Απριλίου 2025.