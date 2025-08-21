Η Κίνα σνομπάρει την Nvidia μετά τα «προσβλητικά» σχόλια της Ουάσιγκτον

Νέο επεισόδιο στο σήριαλ της Nvidia στην Κίνα, μετά την απόφαση του Πεκίνου να περιορίσει τις πωλήσεις του επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, που είναι ειδικά σχεδιασμένος για την Κίνα, απαντώντας σε σχόλια του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, σχετικά με τις εξαγωγές τσιπ, τα οποία οι αξιωματούχοι θεώρησαν «προσβλητικά».

Μια ομάδα κινεζικών ρυθμιστικών αρχών κινητοποιήθηκε σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας από την απόκτηση του H20 — ενός αποδυναμωμένου επεξεργαστή που χρησιμοποιείται ευρέως για την τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC), η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT) αντέδρασαν στα σχόλια που έκανε ο Λάτνικ τον περασμένο μήνα.

«Δεν τους πουλάμε τα καλύτερα προϊόντα μας, ούτε τα δεύτερα καλύτερα, ούτε καν τα τρίτα καλύτερα», είχε πει ο Λάτνικ στο CNBC στις 15 Ιουλίου, την επόμενη μέρα από την άρση των ελέγχων εξαγωγών από την κυβέρνηση Τραμπ, που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο, στις πωλήσεις του H20.

«Θέλεις να πουλήσεις στους Κινέζους αρκετά ώστε οι προγραμματιστές τους να εθιστούν στην αμερικανική τεχνολογική στοίβα, αυτή είναι η λογική», πρόσθεσε.

«Προσβλητικά» σχόλια

Οι ίδιες πηγές τονίζουν στους FT ότι μερικοί από τους ανώτερους ηγέτες της Κίνας θεώρησαν τα σχόλια «προσβλητικά», οδηγώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναζητήσουν τρόπους για να περιορίσουν τις κινεζικές τεχνολογικές ομάδες από το να αγοράζουν τους επεξεργαστές. Και υπογραμμίζουν ότι αυτό είχε αποτέλεσμα, οι κινεζικοί τεχνολογικοί όμιλοι να αναστείλουν ή να μειώσουν σημαντικά τις παραγγελίες τους για το H20.

Οι ενέργειες των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών υπογραμμίζουν πώς τα ισχυρά τσιπ που προωθούν την πρόοδο στην Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, οι οποίες προσπαθούν επίσης να διαχειριστούν τις τριβές σχετικά με το εμπόριο και τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για πολύ μεγαλύτερους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν πλήγμα για την Nvidia, της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος, Τζένσεν Χουάνγκ, επισκέφθηκε τον περασμένο μήνα το Πεκίνο και δεσμεύτηκε να παραμείνει ανταγωνιστική στη χώρα. Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στην Nvidia, τον κυρίαρχο προμηθευτή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, να πουλάει τους πιο ισχυρούς επεξεργαστές της στην Κίνα.

Πηγή: OT.gr