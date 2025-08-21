Διπλάσιο του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους εργαζόμενους με «παραπάνω ώρες» εβδομαδιαίως συγκεντρώνει η Ελλάδα, με 12,4% έναντι 6,6%. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Πέμπτη η Eurostat.

Το 2024, το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ εργαζόταν πολλές ώρες, δηλαδή συνήθως 49 ή περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως στην κύρια εργασία τους. Αυτό το ποσοστό των εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, από 9,8% το 2014 και 8,4% το 2019.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας (12,4%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (10,0%) και τη Γαλλία (9,9%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1,0%) και τη Λιθουανία (1,4%).

Οι αυτοαπασχολούμενοι που εργάζονται πολλές ώρες φτάνουν το 27,5% σε σχέση με τους μισθωτούς (3,4%)

Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που εργάζονταν πολλές ώρες (27,5% του συνόλου) ήταν υψηλότερο από αυτό των μισθωτών (3,4% του συνόλου).

Από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, όπως ορίζονται από τη διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση επαγγελμάτων (ISCO), οι πολλές ώρες εργασίας ήταν πιο συχνές μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (26,2% όλων των απασχολούμενων σε αυτήν την επαγγελματική ομάδα) και των διευθυντών (21,1%).

Η καλύτερη «επίδοση» στην ΕΕ

Εκτός από περισσότεροι, οι Έλληνες εργάζονται και περισσότερο. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 εργαστήκαμε επισήμως κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα.

Πρόκειται για μια «επίδοση» που βρίσκεται μακράν μπροστά από άλλες ώρες του «σκληρού» ευρωπαϊκού πυρήνα ενώ στη χώρα μας εργαζόμαστε κατά περίπου 4 ώρες περισσότερο από τους εργαζόμενους σε επίπεδο ΕΕ, όπου κατά μέσο όρο εργάζονται 36 ώρες την εβδομάδα.

Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες – μέλη της ΕΕ είναι αξιοσημείωτες. Πίσω από την Ελλάδα που βρίσκεται στην κορυφή, με τους εργαζόμενους που δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε άλλον ευρωπαϊκό λαό, έρχονται δύο βαλκανικές χώρες και μία βόρεια χώρα και πιο συγκεκριμένα, η Βουλγαρία με 39, η Πολωνία με 38,9 και η Ρουμανία με 38,8.

Διαμετρικά αντίθετη είναι η εικόνα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου η Ολλανδία έχει τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας (32,1 ώρες), ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Γερμανία και την Αυστρία, με 33,9 ώρες η καθεμία.

Το 2024, οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους 20 – 64 ετών στην ΕΕ στην κύρια εργασία τους – πλήρους και μερικής απασχόλησης – ήταν κατά μέσο όρο 36,0 ώρες, μειωμένες από 37,0 ώρες το 2014.