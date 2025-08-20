Αποφοίτηση με δάκρυα στη Γάζα: Ορφανά παιδιά γιόρτασαν τη στιγμή τους

Αυτό που για τις περισσότερες οικογένειες είναι μια στιγμή χαράς, στη Γάζα μετατράπηκε σε οδυνηρή υπενθύμιση της απώλειας. Περισσότερα από 1.000 παιδιά, ορφανά του πολέμου, συμμετείχαν σε μια τελετή αποφοίτησης χωρίς κανέναν γονιό να τα χειροκροτήσει.

Φορώντας τηβέννους και καπέλα και κρατώντας στα χέρια τις φωτογραφίες των γονιών τους, τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή τη Δευτέρα, σε μια γλυκόπικρη τελετή που διοργάνωσε το «Χωριό Αλ Ουάφα», ένα καταφύγιο για ορφανά στην Χαν Γιουνίς. Ήταν η πρώτη τάξη αποφοίτων από το κέντρο, που άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Αμπντάλα Αλ Ατάρ, τα παιδιά φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους μπροστά στην απουσία των ανθρώπων που ποθούσαν περισσότερο.

Τα παιδιά είναι ηλικίας από έξι έως δεκατριών ετών και θα ξεκινήσουν τον επόμενο σχολικό χρόνο στο «Χωριό Αλ Ουάφα» τον επόμενο μήνα.

«Τα παιδιά ήταν φορτισμένα συναισθηματικά, γιατί θυμήθηκαν τους γονείς τους, που τους λείπουν βαθιά», είπε ο κ. Αλ Ατάρ. «Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν γνωρίσει την απώλεια πριν καν ξεκινήσουν το σχολείο».

Η Ουάφα Αμπού Τζαλάλα, λογοθεραπεύτρια, ίδρυσε το κέντρο για να φροντίσει παιδιά «που έχασαν τα πάντα μέσα σε μια νύχτα», όπως είχε δηλώσει παλαιότερα στο The National. Το χωριό προσφέρει στέγη, αλλά και ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε παιδιά που έχασαν έναν ή και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας.

Περισσότεροι από 22 μήνες σύγκρουσης

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι περισσότερες από 5.000 οικογένειες έχουν πλέον μόνο ένα επιζών μέλος, ύστερα από περισσότερους από 22 μήνες σύγκρουσης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μοναδικούς επιζώντες είναι παιδιά, σύμφωνα με τον Ισμαήλ Αλ Θαουάμπτεχ, διευθυντή του κυβερνητικού γραφείου Τύπου της Γάζας.

Ο ΟΗΕ έχει κατατάξει το Ισραήλ στη «λίστα της ντροπής» για σοβαρή κακοποίηση παιδιών, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σχεδόν δύο χρόνια φρικτής βίας στη Γάζα έχουν αφήσει βαθιές συναισθηματικές πληγές στα νεότερα θύματα του πολέμου, όπως ανέφεραν γονείς και ψυχολόγοι στην The National.

Με το εσωτερικό του εμπνευσμένο από τα Στρουμφάκια και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με τη στήριξη ειδικών, το «Χωριό Αλ Ουάφα» φιλοδοξεί να προσφέρει στα παιδιά μια διέξοδο και ένα καταφύγιο μακριά από τις τραγωδίες του πολέμου. «Έρχονται με τσακισμένα πνεύματα, αλλά εδώ βρίσκουν ελπίδα και ζωή», είπε η κ. Αμπού Τζαλάλα.

Ο κ. Αλ Ατάρ πρόσθεσε ότι οι διοργανωτές της τελετής αποφοίτησης πιστεύουν πως στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας και αντοχής στη νεολαία της Γάζας. «Αυτά τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να ζήσουν και θέλουν ένα καλύτερο μέλλον», είπε.