Χάσι: «Ομάδα με εμπειρία και ποιότητα η ΑΕΚ»

«Ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα» χαρακτήρισε την ΑΕΚ ο τεχνικός της Άντερλεχτ, Μπέσνικ Χάσι, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (21/8, 21:00) με την Ένωση, στις Βρυξέλλες, για τα playoffs του Conference League.

Σύμφωνα με τον προπονητή της, η Άντερλεχτ θα πρέπει να αξιοποιήσει τον καλύτερο ρυθμό της και την έδρα της. «Θα πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα για να είμαστε καλύτεροι από την ΑΕΚ», πρόσθεσε ο Αλβανός τεχνικός.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μπέσνικ Χάσι:

«Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα. Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους».

Για τον Λούκα Γιόβιτς: «Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως το περασμένο Σαββατοκύριακο για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν».

Για τη προσέγγισή του: «Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή του απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο ρυθμό, αφού έχουμε ήδη παίξει περισσότερους αγώνες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προς όφελός μας υπαγορεύοντας τον ρυθμό του αγώνα».

Για μια ενδεχόμενη πρόκριση: «Η πρόκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σημαντική για τον σύλλογο, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά, ειδικά δεδομένης της μεγάλης ομάδας που έχουμε. Στην Άντερλεχτ, η φιλοδοξία είναι πάντα να παίζουμε στην Ευρώπη, οπότε η πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο».

Για τις απουσίες βασικών παικτών όπως οι Σίμιτς, Σαρντέλα, Καμαρά και Ντιγκρέφ: «Αυτό είναι ατυχές, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Απλώς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σημειώνουμε πρόοδο, και στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα».

«Αφού αποκλειστήκαμε από τη Χάκεν, χάσαμε το «τζόκερ» μας. Τώρα εξαρτάται από εμάς να το διορθώσουμε. Και στην έδρα μας, στις ευρωπαϊκές βραδιές, μπορούμε πάντα να φέρουμε κάτι παραπάνω», κατέληξε.