Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Τραγωδία για τον Εντιαγέ της Αντερλεχτ πριν το ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 22:29

Τραγωδία για τον Εντιαγέ της Αντερλεχτ πριν το ματς με την ΑΕΚ

Είδηση-σοκ: Στο πένθος βυθίστηκε η Αντερλεχτ, θρηνεί ο Εντιαγέ, ο οποίος έχασε τον 13χρονο αδερφό του που βρέθηκε νεκρός σε παραλία της Σενεγάλης

Σοκ στην Αντερλεχτ, πριν από τον αγώνα της Πέμπτης (21/8) με την ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Conference League, με την ανείπωτη τραγωδία του Μούσα Εντιαγέ. Ο αριστερός μπακ της ‘Αντερλεχτ θρηνεί τον χαμό του 13χρονου αδερφού του και μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν έφυγε εσπευσμένα για τη Σενεγάλη.

Ο αδερφός του Εντιαγέ, σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, βρέθηκε νεκρός (εικάζεται ότι πνίγηκε) σε παραλία της Σενεγάλης. Ο παίκτης βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και πήρε άδεια για να πάει στην κηδεία του αδερφού του και να θρηνήσει μαζί με την οικογένειά του.

Η Άντερλεχτ έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης στο πένθος του Εντιαγέ και αναφέρει τα εξής:

«Με την άδεια του συλλόγου, ο αμυντικός Μούσα Εντιαγέ ταξίδεψε στη χώρα καταγωγής του, τη Σενεγάλη. Ο λόγος της απουσίας του είναι ένας τραγικός θάνατος στην οικογένεια του Μούσα. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Πέμπτης το βράδυ εναντίον της ΑΕΚ Αθηνών.

Ολόκληρος ο σύλλογος, επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του. Είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού γεγονότος».

Μετά το τραγικό συμβάν, ο Μπέσνικ Χάσι δεν μπορεί να υπολογίζει τον Εντιαγέ για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα την ΑΕΚ και θα αναγκαστεί να προσαρμόσει τα πλάνα του. Ο Μούσα Εντιαγέ είχε αγωνιστεί σε όλο το ματς των Βέλγων κόντρα στη Σερίφ Τίρασπολ (1-1), στη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
