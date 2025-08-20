Super League: Το… ξεχωριστό πρώτο γκολ της χρονιάς (pics, vid)

Η Super League κάνει… σέντρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (23-24 Αυγούστου) σε μία σεζόν που αναμένεται συναρπαστική.

Ο Νταμπλούχος Ελλάδας, Ολυμπιακός, κάνει το ποδαρικό στο νέο πρωτάθλημα, φιλοξενώντας στο άδειο λόγω τιμωρίας «Καραϊσκάκης» τον Αστέρα Τρίπολης το Σάββατο (23/8, 20.00). Την ίδια ώρα και ο Άρης υποδέχεται στην έδρα του τον Βόλο.

Ενόψει της σέντρα στο πρωτάθλημα, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τη λίστα με τους σκόρερ του πρώτου γκολ κάθε χρονιάς από την σεζόν 2006-07, όταν και ξεκίνησε να υφίσταται δηλαδή η Super League.

Σημειώνεται ότι ο Ολυμπιακός είχε πετύχει το πρώτο γκολ της περυσινής σεζόν, στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, με σκόρερ τον Ροντινέι.

Δείτε το γκολ

Οι ποδοσφαιριστές που βάζουν το όνομά τους δίπλα στο πρώτο γκολ της σεζόν σπάνια έχουν μεγάλη συγκομιδή, κυρίως γιατί δεν είναι πάντα οι βασικοί πυλώνες, οι επιθετικοί που είναι επιφορτισμένοι με την επίτευξη τερμάτων της ομάδας.

Τυχαίνει όμως να βρεθούν στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και να …ανοίξουν την χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.

Από το 2006-07 που ξεκίνησε η Super League μέχρι και τώρα, μόλις ένας ποδοσφαιριστής κατάφερε να βάλει το όνομα του δύο φορές σε αυτή τη λίστα και είναι ο Λάζαρ Ρόμανιτς, ο οποίος το 2019-20 και το 2020-21 σκόραρε αντίστοιχα απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Άρη.

Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς που βρίσκονται στη λίστα δεν είναι κεντρικοί επιθετικοί, ενώ μια ακόμη σύμπτωση είναι πως στις δύο πρώτες σεζόν το πρώτο γκολ ήρθε από ποδοσφαιριστή της Ξάνθης.

Η Λαμία έχει πάντως την πρωτιά, αφού από τις 19 περιπτώσεις, στις τρεις ήταν δικοί της ποδοσφαιριστές που άνοιξαν τον χορό των γκολ, με τον Καρλίτος να συμπληρώνει την διπλή επιτυχία του Ρόμανιτς.