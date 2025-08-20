sports betsson
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
Μπάσκετ 20 Αυγούστου 2025 | 21:10

Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής με τη Λετονία στο πλαίσιο του «Ακρόπολις».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Spotlight

Στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής, η οποία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την αντίστοιχη ομάδα της Λετονίας για την πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ πήγε στο ΟΑΚΑ προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των διεθνών και να ενισχύσει μαζί με χιλιάδες άλλους Έλληνες τον Βασίλη Σπανούλη και τους αθλητές του.

Οπως ήταν αναμενόμενο ο  Εμμανουήλ Καραλής έγινε δεκτός από το κοινό με ιδιαίτερη θέρμη καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον προσέγγισαν προκειμένου να βγουν μια φωτογραφία μαζί του, ή να πάρουν ένα αυτόγραφο.

Θυμίζουμε οτι μία ημέρα πριν (19/8) ο 25χρονος άλτης είχε κατακτήσει την πρωτιά στο Diamond League της Λωζάνης, με με νέο άλμα πάνω από τα έξι μέτρα.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε η ΕΟΚ για τον Καραλή

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

