Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
Άλλα Αθλήματα 20 Αυγούστου 2025 | 21:30

Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι του, αλλά δεν μπορεί να τα διορθώσει, παρά την αλλαγή προπονητή – Δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Απρίλιο και έχει 2/8 στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
A
A
Spotlight

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήγε στη Βόρεια Καρολίνα για το τουρνουά του Γουίνστον Σάλεμ με υψηλές φιλοδοξίες, αλλά σε κανένα σημείο του παιχνιδιού με τον Μπου Γιουντσαοκέτε δεν κατάφερε να αποδείξει την ανωτερότητά του, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί με 2-0 σετ.

Μια απογοητευτική εμφάνιση από τον συμπατριώτη μας, που έλαβε μέρος στο 250άρι τουρνουά για να βρει ρυθμό και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση ενόψει του US Open, αλλά τελικά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε και όπως θα ήθελε ο 27χρονος. Ο συμπατριώτης μας δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, με την εικόνα του στο παιχνίδι με τον Μπου Γιουντσαοκέτε να μην αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, ενόψει του US Open (24/8 – 7/9). Του τέταρτου και τελευταίου χρονικά Grand Slam για το 2025.

YouTube thumbnail

Ο Στέφανος εδώ και αρκετούς μήνες αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο παιχνίδι του και δεν θυμίζει σε τίποτα τον τενίστα που είχε εδραιωθεί τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP. Το θέμα όμως, είναι ότι παρότι γνωρίζει πολύ καλά και ο ίδιος τα προβλήματα που έχει, δεν μπορεί να βρει τις λύσεις που χρειάζονται. Δεν το έκανε με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, δεν φαίνεται να το κάνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ούτε με τον Απόστολο, με τις εμφανίσεις του να παραμένουν μέτριες έως απογοητευτικές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τον περασμένο Απρίλιο και το τουρνουά της Βαρκελώνης, ο Τσιτσιπάς δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες. Σε αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί σε 9 τουρνουά, μεταξύ των οποίων το Ρολάν Γκαρός και το Γουίμπλεντον. Στην ισπανική πόλη είχε κερδίσει στους «32» τον Ρέιλι Οπέλκα με 6-2, 6-2 και στους «16» τον Σεμπαστιάν Κόρντα με 7-6 [4], 6-4, αλλά στο παιχνίδι με τον Άρθουρ Φιλς για τους «8» αποσύρθηκε από την αναμέτρηση μετά τα δύο πρώτα games λόγω τραυματισμού.

Από τότε ακολούθησαν τα τουρνουά σε Μαδρίτη, Ρώμη, Παρίσι (Ρολάν Γκαρός), Χάλε, Λονδίνο (Γουίμπλεντον), Μπάρι (Hopman Cup), Τορόντο, Σινσινάτι και Γουίνστον Σάλεμ, στα οποία είτε ηττήθηκε στο πρώτο του παιχνίδι, είτε κέρδισε το πρώτο και έχασε στο δεύτερο.

Δεν κατάφερε σε κανένα από αυτά να διπλασιάσει τις νίκες του, με τις περισσότερες ήττες να είναι από τενίστες χαμηλότερου επιπέδου, όπως είναι οι Μάτεο Γκιγκάντε (3-1, Ρολάν Γκαρός), Άλεξ Μίκελσεν (2-0, Χάλε), Βαλεντίν Ρογιέρ (2-0, ret., Γουίμπλεντον) Κρίστοφερ Ο’ Κόνελ (2-1, Τορόντο), Μπένζαμιν Μπόνζι (2-1, Σινσινάτι) και Μπου Γιουντσαοκέτε (2-0, Γουίνστον Σάλεμ).

Στα τελευταία 10 παιχνίδια του ο συμπατριώτης μας έχει ρεκόρ 2-8 και στα τελευταία 8 έχει 1-7. Η μοναδική του νίκη σε αυτό το διάστημα ήταν απέναντι στον Φαμπιάν Μαροζάν, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Στέφανος έκανε μια καλή εμφάνιση και νίκησε με 2-0 σετ τον Ούγγρο, αλλά στη συνέχεια ο Μπόνζι τον προσγείωσε στην πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που είναι σκληρή για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος αδυνατεί να βρει ρυθμό, με τις χαμηλές πτήσεις, τις προβληματικές εμφανίσεις και τους απογοητευτικούς αποκλεισμούς να τον έχουν φέρει πλέον στο Νο.28 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, ενώ αν συνεχίσει έτσι είναι πιθανό το επόμενο διάστημα να βγει ακόμα και εκτός top-30.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, αλλά και τρόπο σκέψης, αφού έχει γίνει πλέον προβλέψιμος στα μάτια των αντιπάλων του. Πρέπει να πεισμώσει και να το δείξει όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και μέσα στο γήπεδο.

Σε καμία περίπτωση ο Έλληνας τενίστας δεν έχει ξεχάσει το τένις που ήξερε και φυσικά δεν έχει σταματήσει να είναι παίκτης υψηλού επιπέδου, αλλά φαίνεται ότι κάτι να τον κρατάει πίσω και δεν τον αφήνει να ξεδιπλώσει στο κορτ την ποιότητά του.

Αυτό θα πρέπει να το βρει ο συμπατριώτης μας. Το συντομότερο. Να το βρει και να το εξαλείψει, εάν θέλει να γίνει και πάλι διεκδικητής των τίτλων στα τουρνουά που αγωνίζεται…

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Απόρρητο