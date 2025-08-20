Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)
Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, η Εθνική ομάδα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Λετονία (104-86), για το τουρνουά Ακρόπολις, που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ.
Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.
Οι δηλώσεις του Σπανούλη:
«Πιστεύω είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Από ένα σημείο και μετά κρατήσαμε παραπάνω την μπάλα, με τις αλλαγές. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος στην επίθεση. Στην άμυνα βγάλαμε ενέργεια, πάθος.
Κάναμε λάθη που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχουν πράγματα που θα κρατήσουμε, αλλά κι αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε.
Όλα τα παιδιά έπαιξαν καλά, έκαναν τον ρόλο τους. Το πιο σημαντικό στο μπάσκετ είναι η χημεία, οι ρόλοι, η ταυτότητα, η ομοιογένεια. Πρέπει να βρούμε το spacing για τον Γιάννη, να ανοίξουμε τους χώρους, να έχουμε σουτέρ γύρω του κι εκείνος να αποφασίσει τί θα κάνει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα ημέρας. Είμαι ένας προπονητής που με ενδιαφέρει πολύ να βγάλουμε ελεύθερα σουτ».
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
- Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
- Μίτσιτς: «Θέλω να παίξω στο Eurobasket, αλλά…»
- Έρχεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις