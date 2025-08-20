Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, η Εθνική ομάδα μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Λετονία (104-86), για το τουρνουά Ακρόπολις, που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ.

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Πιστεύω είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Από ένα σημείο και μετά κρατήσαμε παραπάνω την μπάλα, με τις αλλαγές. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος στην επίθεση. Στην άμυνα βγάλαμε ενέργεια, πάθος.

Κάναμε λάθη που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχουν πράγματα που θα κρατήσουμε, αλλά κι αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε.

Όλα τα παιδιά έπαιξαν καλά, έκαναν τον ρόλο τους. Το πιο σημαντικό στο μπάσκετ είναι η χημεία, οι ρόλοι, η ταυτότητα, η ομοιογένεια. Πρέπει να βρούμε το spacing για τον Γιάννη, να ανοίξουμε τους χώρους, να έχουμε σουτέρ γύρω του κι εκείνος να αποφασίσει τί θα κάνει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα ημέρας. Είμαι ένας προπονητής που με ενδιαφέρει πολύ να βγάλουμε ελεύθερα σουτ».