Η Ρεάλ φωνάζει για τον Γιαμάλ: «Οι διαιτητές τον κακομαθαίνουν»

Για μεγάλη εύνοια των διαιτητών υπέρ του σταρ της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ κάνει θόρυβο η Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, για να δείξουν δυο μέτρα και δυο σταθμά, έκαναν σύγκριση με τον Βινίσιους.

Σύμφωνα με στατιστικά που έδωσε η Ρεάλ, μέσω του Real Madrid TV, o Λαμίν Γιαμάλ έχει ήδη προκαλέσει την αποβολή δύο αντίπαλων παικτών με μόνο 113 φάουλ, ενώ ο Βινίτσιους έχει υποστεί 421 τάκλιν, παρόλα αυτά μόνο τρεις αντίπαλοί του δέχθηκαν κόκκινες κάρτες.

Σύμφωνα με το κανάλι της Ρεάλ οποιοδήποτε φάουλ εναντίον του Γιαμάλ συνήθως τιμωρείται με κίτρινη κάρτα, και μερικές φορές ακόμη και με κόκκινη. Όπως συνέβη στο περασμένο παιχνίδι στη Μαγιόρκα.

Το Real Madrid TV έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο στη σύγκριση παρόμοιων φάσεων μεταξύ των δύο παικτών για να βγάλει στη… σέντρα εύνοια των διαιτητών υπέρ του Γιαμάλ. Η Ρεάλ θέλει να πείσει ότι σκληρά τάκλιν εναντίον του Βινίσιους θεωρούνται από τους διαιτητές απλά φάουλ, χωρίς να βγαίνει κάρτα, ενώ μικρότερης έντασης μαρκαρίσματα εναντίον του Γιαμάλ είχαν ως αποτέλεσμα να βγουν κίτρινες ή κόκκινες κάρτες σε βάρος των αντιπάλων του.

Η Ρεάλ στέλνει μήνυμα για δυο μέτρα και για δυο σταθμά από τους διαιτητές της La Liga. Η αίσθηση στη Μαδρίτη είναι ότι ο Βινίσιους στοχοποιείται, αντίθετα ο νέος αστέρας της Μπάρτσα προστατεύεται υπερβολικά. Παράλληλα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει το θέμα να περάσει. Θέλει η καταγγελία να καταγραφεί, ώστε να μην επαναληφθούν αυτές οι ανισορροπίες κατά της ομάδας του.

Σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι την πρώτη αγωνιστική η Ρεάλ έπαιξε με την Οσασούνα. Ο προπονητής της Οσασούνα, Αλέσιο Λίσι, είχε παράπονα από την απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, κατηγορώντας τον Κιλιάν Εμπαπέ ότι έκανε φάουλ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τον αγώνα, ο Λίσι είπε: «Μου φάνηκε ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε παράβαση. Παρακολουθώντας το ξανά, ο Εμπαπέ πάτησε τον Χουάν Κρουζ και μετά τον κλώτσησε. Δεν υπήρξε πέναλτι».