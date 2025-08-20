Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου

Ο Ηρακλής προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson επικρατώντας στα πέναλτι του Πανιωνίου, σε αναμέτρηση μεταξύ των δύο ιστορικών ομάδων στη Νέα Σμύρνη.

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1 κι έτσι το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν 2-0, όμως απέτυχαν σε τρεις διαδοχικές εκτελέσεις κι έτσι ο Ηρακλής νίκησε 3-2 με τον Θεοδόση Μαχαίρα να ευστοχεί στο τελευταίο και καθοριστικό.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γιαννακόπουλος, Γένσεν (66′ Ζούλιας), Ασλανίδης, Κιάκος, Τσέργας, Μπεχαράνο (77′ Γιάγκομπλεφ), Παπαγεωργίου (66′ Στούπης), Ρούτσι, Μόρσεϊ, Φαν Ντερ Βάτερ (80′ Σαραμαντάς), Φελίσιο (66′ Βοΐλης)

ΗΡΑΚΛΗΣ: Στουρνάρας, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κατσικάς, Αναστασίου (57′ Τσιντώνης), Χαμόντ, Φοφανά (57′ Βιτλής), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (85′ Ντέλετιτς), Μωϋσίδης, Ντουρμισάι (75′ Γερολέμου)

Επίσης, στην επόμενη φάση πέρασαν οι δύο ομάδες που στην περσινή σεζόν αγωνίζονταν στη Γ΄ εθνική. Η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 το Νέστο Χρυσούπολης στο «Ζηρίνειο» και η Μαρκό επικράτησε με το ίδιο σκορ των Χανίων στην Κρήτη. Στη League Phase θα αγωνιστεί και η Athens Kallithea που επιβλήθηκε 1-0 του Καμπανιακού στη Χαλάστρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις αναμετρήσεις για την προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

ΤΡΙΤΗ 19/8

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4

Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2

Αναγ. Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)

Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πέναλτι)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8

Καμπανιακός-Ath. Kallithea 0-1

Πανιώνιος-Ηρακλής 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Χανιά-Μαρκό 0-1

Ελλάς Σύρου-Νέστος 1-0