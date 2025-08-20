Μπρούνο Ονιεμαέτσι, η εξέλιξη… (pics)

Αν υπήρχε κατηγορία «πρωταγωνιστών» στην προετοιμασία; Τότε σίγουρα θα ήταν μέσα σε αυτή σε περίοπτη θέση. Με τον Ολυμπιακό να έχει μπει στην τελική ευθεία για τον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο λόγω τιμωρίας Καραϊσκάκη η προσοχή πέφτει στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την 11αδα.

Με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι να είναι στην «πρώτη γραμμή», ως ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της προετοιμασίας.

Όταν τον περασμένο Ιανουάριο έκανε το ταξίδι απο την Πορτογαλία για λογαριασμό του Ολυμπιακού ήξερε πως θα βρεθεί πίσω απο τον Ορτέγκα στην υπόθεση «βασικός αριστερός μπακ» στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού. Και όντως το πρώτο μισό με την ερυθρόλευκη ριγωτή το πέρασε σε αυτό τον ρόλο. Πήρε ευκαιρίες, έπαιξε βασικός και σε σημαντικά παιχνίδια καθώς ως γνωστόν ο Μεντιλίμπαρ δεν διστάζει να προχωράει σε μεγάλο ροτέισον όμως παρέμενε πίσω απο τον Αργεντινό μπακ.

Μετά τα όσα συνέβησαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν; Κανείς δεν μπορεί να πει πως τα πράγματα παραμένουν τα ίδια. Τουναντίον. Με όσα έχει δείξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως τώρα φαίνεται πως έχουμε ανατροπή στους ρόλους.

Ο Μπρούνο που έδειξε ακόμη πιο βελτιωμένος στο παιχνίδι του και στους δύο τομείς, ανασταλτικό και επιθετικό στα φιλικά που τον είδαμε να αγωνίζεται. Όχι πως ο Ορτέγκα ήταν αρνητικός, αλλά η αίσθηση που άφησε η έως τώρα προετοιμασία της ομάδας φέρνει τον Νιγηριανό μπακ μπροστά απο τον Αργεντινό.

Η πρώτη «απάντηση» απο τον Βάσκο τεχνικό θα δοθεί βεβαίως στο άκουσμα της 11αδας κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ο «Μέντι» που μέχρι τώρα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του στις προπονήσεις στον Ρέντη και αν ακολουθήσει την πρακτική που μας έχει συνηθίσει απο την πρώτη μέρα που ανέλαβε τον Ολυμπιακό δύσκολα θα το κάνει.

Στον Μπρούνο είναι ξεκάθαρο πως βλέπει πολλά στο επιθετικό του κομμάτι και στις γρήγορες επιστροφές που έχει. Το απαιτητικό παιχνίδι που εφαρμόζει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό χρειάζεται ταχύτητα και πολύ μεγάλες προωθήσεις απο τα μπακ του. Με ότι αυτό συνεπάγεται στις επιστροφές, στοιχείο πολύ σημαντικό για την συνολική λειτουργία της ομάδας.

Με τον Μπρούνο απο αριστερά, και τον Κοστίνια απο δεξιά να δείχνουν σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας ακόμη καλύτερη εικόνα απο αυτή που μας έδειξαν πέρσι και να έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή.