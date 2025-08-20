Ο Ράσμους Χόιλουντ στο στόχαστρο της Μίλαν

Η Μίλαν επιταχύνει τις κινήσεις της για την απόκτηση του Δανού επιθετικού Ράσμους Χόιλουντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον οποίο έχει θέσει ως τον εκλεκτό για τη θέση του βασικού «9» ενόψει της νέας σεζόν. Πρόκειται για ενίσχυση που ζήτησε ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος ανέλαβε το καλοκαίρι την τεχνική ηγεσία των «ροσονέρι».

Η διαπραγμάτευση, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, περιλαμβάνει μια νέα φόρμουλα: δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιείται βάσει συγκεκριμένων στόχων, αγωνιστικών και ομαδικών. Η Μίλαν εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να αποδεχθεί αυτή την υποχρέωση αγοράς, κάτι που φαίνεται να φέρνει κοντά τις δύο πλευρές σε συμφωνία, με το τελικό ποσό εξαγοράς να εκτιμάται γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χόιλουντ, ο οποίος επιθυμεί μια πιο σταθερή αγωνιστική παρουσία και όχι μια προσωρινή μετακίνηση, εμφανίζεται θετικός σε ένα τέτοιο σενάριο. Οι επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων, αλλά και με το επιτελείο του Δανού διεθνή φορ, είναι συνεχείς και αναμένεται να εντατικοποιηθούν και μέσα στη σημερινή ημέρα.

Αν και οι πιθανότητες πλέον μοιάζουν υπέρ της Μίλαν, δεν αποκλείονται εκπλήξεις – με τη Νάπολι να παραμένει στο παρασκήνιο και να αξιολογεί ενδεχόμενο αντεπίθεσης. Οι «παρτενοπέι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Χόιλουντ και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, η Μίλαν έχει επεξεργαστεί και εναλλακτικά σενάρια, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση Χόιλουντ. Ξεχωρίζει φυσικά το όνομα του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος παραμένει αντικείμενο συζητήσεων εντός και εκτός συλλόγου, αν και το κόστος της μεταγραφής και το κασέ του παίκτη αποτελούν εμπόδιο.

Τις τελευταίες 24 ώρες έχει προκύψει και νέο όνομα στο μεταγραφικό προσκήνιο των «ροσονέρι»: πρόκειται για τον Κόνραντ Χάρντερ, επίσης Δανός επιθετικός, που αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 23χρονος φορ ξεχώρισε την περασμένη σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και η τιμή του εκτιμάται μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρείται οικονομικά πιο προσιτή λύση σε σχέση με τον Βλάχοβιτς ή τον Χόιλουντ, και ταυτόχρονα μια επένδυση με προοπτική.

Στο μέτωπο των τραυματισμών, η Μίλαν καλείται να ξεκινήσει τη σεζόν χωρίς τον μεγάλο της αστέρα, Ράφαελ Λεάο. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως ο Πορτογάλος εξτρέμ υπέστη επιμήκυνση στον δεξί γαστροκνήμιο (πολύ κοντά σε θλάση Α’ βαθμού). Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει σίγουρα την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κρεμονέζε, ενώ παραμένει αμφίβολος για τη δεύτερη αγωνιστική στην έδρα της Λέτσε.