Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
Νίκολιτς: «Θέλω ένα γκολ περισσότερο από την Άντερλεχτ»
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 22:30

Νίκολιτς: «Θέλω ένα γκολ περισσότερο από την Άντερλεχτ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι ΑΕΚ - Άντερλεχτ, τονίζοντας ότι η Ένωση πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή της αν θέλει να προκριθεί στους ομίλους του Conference League.

Σύνταξη
A
A
Την Πέμπτη (21/8, 21:00) η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το παιχνίδι της Ένωσης, τονίζοντας πως η Ένωση θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή της αν θέλει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Τι δήλωσε ο Ζίνι.

Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στις αγωνιστικές διαφορές των Βέλγων από τις άλλες ομάδες, αλλά και για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα σε όλους, όχι πολλοί εδώ σήμερα, πρώτος αγώνας των πλέι οφ ανάμεσα σε δυο πολύ καλές ομάδες που αξίζουν και οι δυο να είναι στη League Phase αλλά δυστυχώς μόνο μια θα περάσει. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, γίγαντας ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σπουδαία ομάδα από τα παιδικά μου χρόνια μαζί με Πόρτο, Μπενφίκα και Άγιαξ που μεγάλωσα με αυτές τις ομάδες, μπορείς να δεις τους τίτλους της, να νιώσεις την ιστορία της, να το σεβαστείς αυτό αλλά και να προετοιμαστείς για αυτό. Έχω προετοιμάσει την ομάδα, έχουμε πίστη, βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα, έχουμε πολλά να διορθώσουμε αλλά τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αυτό που είμαστε, να ανταγωνιστούμε σκληρά και να παίξουμε 90 λεπτά με πλήρη εστίαση, να σεβαστούμε το αγωνιστικό μας πλάνο και πίστη στις δυνατότητές μας και με αυτοπεποίθηση σε αυτό το ιστορικό γήπεδο να παίξουμε έξυπνα, ισορροπημένα, έξυπνα και με υπομονή».

Τι αγωνιστικές διαφορές έχει η Άντερλεχτ σε σχέση με άλλες ομάδες: «Σε κάθε γύρο θα ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων. Η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού ήταν πολύ καλές ομάδες για το επίπεδο της διοργάνωσης όταν έγινε η κλήρωση, τώρα όταν περάσαμε αυτές τις ομάδες είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένη. Το ίδιο και η Άντερλεχτ, πέρασε Χάκεν και Σερίφ Τιρασπόλ, είναι ομάδα με καλό προπονητή και καλούς νέους κι έμπειρους παίκτες όπως ο Ντόλμπεργκ και ο Αζάρ, η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερη ομάδα και πιο δυνατός αντίπαλος σε σχέση με τους δυο προηγούμενους γύρους. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις με καλούς παίκτες, εξαιρετικά οργανωμένοι όταν έχουν τις κατοχές και πολλή ποιότητα, δεν θα πω άλλα δημοσίως. Θέλω ένα γκολ περισσότερο από τους αντιπάλους μας. Πρόκειται για ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι ένα κλικ πάνω από τις δυο ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Θέλω μόνο ένα γκολ περισσότερο».

Αν είναι κέρδος για την ομάδα ότι βγάζει χαρακτήρα με αντιπάλους επιπέδου ενώ ακολουθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος: «Δεν θέλαμε την αναβολή της πρεμιέρας αλλά τώρα θα μιλήσω για την Άντερλεχτ που αξίζει την συγκέντρωσή μας, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Αντιμετωπίσαμε δυο δύσκολους αντιπάλους που μας βοήθησαν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, αν περάσουμε στην επόμενη φάση θα ισχύει πολλαπλά. Στο αυριανό ματς ξεκινάμε από το 50-50, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία καθώς πρόκειται για αθλητές, επαγγελματίες και πρέπει να δείχνεις σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητες».

Όσον αφορά τον σχηματισμό με τον οποίο θα παραταχθεί η ΑΕΚ και αν θα παίξει ρόμβο, ο Νίκολιτς είπε: «Όπως έχετε δει στις προπονήσεις έχουμε δοκιμάσει 2-3 διαφορετικούς σχηματισμούς. Για να παίξουμε τον ρόμβο πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, όπως γνωρίζετε είναι το εξάρι που χρειαζόμαστε και περιμένουμε εδώ και καιρό και φυσικά είναι και η απουσία του Ρομπέρτο Περέιρα που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ίσως ο καλύτερος σε αυτή τη διάταξη, έχει αποδώσει εξαιρετικά, είχε σκοράρει οπότε είναι ένας παίκτης που θα μας λείψει. Πάντως δοκιμάζουμε και διαφορετικά σχήματα που ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια του αγώνα».

Ζίνι: «Έχουμε βελτιωθεί στο σκοράρισμα και μας δίνει αυτοπεποίθηση»

Ο Ζίνι ήταν εκείνος που εκπροσώπησε τους παίκτης της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου. Ο Ανγκολέζος επιθετικός στάθηκε στο γεγονός ότι η Ένωση έχει βελτιωθεί στο σκοράρισμα, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του απόδοση, όπου ψάχνει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Αναλυτικά όσα είπε

Για το αν ήρθε η ώρα να βάλει γκολ σε αυτό το γήπεδο; «Είναι αλήθεια ότι η ομάδα όσο περνάνε τα παιχνίδια, έχουμε βελτιωθεί στο σκοράρισμα και μας δίνει αυτοπεποίθηση. Σε προσωπικό επίπεδο, κυνηγάω το γκολ κι ελπίζω να το πετύχω σύντομα».

Για τις παραπάνω ευθύνες που έχει πλέον στο ρόστερ: «Είναι αλήθεια ότι αισθάνομαι καλά, σημαντικό που ο προπονητής δείχνει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες. Ελπίζω να αρχίσω να εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες που μου δίνει».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
