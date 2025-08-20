Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».
Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για ακόμα ένα φιλικό, με το τουρνουά Ακρόπολις να ανοίγει τις… πύλες του για την αναμέτρηση κόντρα στη Λετονία, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.
Όπως ήταν γνωστό εδώ και λίγες μέρες, ο «Greek Feak» είναι πανέτοιμος και θα πάρει χρόνο συμμετοχής, με σκοπό να αρχίσει να βρίσκει ρυθμό ενόψει της παρουσίας της χώρας μας στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ.
Οι απουσίες πάντως δεν λείπουν για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στα φιλικά.
Με 14 παίκτες εκατέρωθεν θα γίνει ο αποψινός (20.00, ΕΡΤ) αγώνας του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις, Ελλάδα-Λετονία. Εκτός αποστολής για την Εθνική Ελλάδας θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος & Κώστας Αντετοκούνμπο#Eurobasket #PantaDipla #MakeYourMark #HellasBasketball 🏀🇬🇷
Η αποστολή της Ελλάδας:
Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροφ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου.
