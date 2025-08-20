Η Μαρσέιγ ρίχνει δίχτυα για τον Τσιμίκα

Ο Κώστας Τσιμίκας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς δεν υπολογίζεται από τη Λίβερπουλ και σύμφωνα με δημοσιεύματα η Μαρσέιγ ρίχνει δίχτυα για το Ελληνα διεθνή αμυντικό. Ο Γαλλικός σύλλογος κινείται για την απόκτησή του, καθώς θεωρεί ότι έχει τα προσόντα για να ανταποκριθεί στο επιθετικό πλάνο του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι.

Στη Γαλλία θεωρούν ότι η Μαρσέιγ θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Τσιμίκα. Η απάντηση θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις που θα έχει ο παίκτης, ο οποίος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε κορυφαίο πρωτάθλημα.

Επίσης, θυμίζουμε ότι το Athletic αποκάλυψε πως ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ και επιθυμεί να πάει σε ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Από τότε άρχισαν τα σενάρια για το μέλλον του διεθνή αμυντικού, ο οποίος κατέγραψε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την προηγούμενη σεζόν, όμως με την άφιξη του Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος αποκτήθηκε με 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας δεν υπολογίζεται από τον Αρνε Σλοτ.

Είναι δεδομένο πως μετά από μια πενταετία στην Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η προηγούμενη ομάδα που γράφτηκε, στην Γαλλία και πάλι, ήταν η Λιλ.