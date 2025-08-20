Η Μαρσέιγ ρίχνει δίχτυα για τον Τσιμίκα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο γαλλικός σύλλογος ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Ο Κώστας Τσιμίκας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς δεν υπολογίζεται από τη Λίβερπουλ και σύμφωνα με δημοσιεύματα η Μαρσέιγ ρίχνει δίχτυα για το Ελληνα διεθνή αμυντικό. Ο Γαλλικός σύλλογος κινείται για την απόκτησή του, καθώς θεωρεί ότι έχει τα προσόντα για να ανταποκριθεί στο επιθετικό πλάνο του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι.
Στη Γαλλία θεωρούν ότι η Μαρσέιγ θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Τσιμίκα. Η απάντηση θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις που θα έχει ο παίκτης, ο οποίος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε κορυφαίο πρωτάθλημα.
Επίσης, θυμίζουμε ότι το Athletic αποκάλυψε πως ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ και επιθυμεί να πάει σε ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Από τότε άρχισαν τα σενάρια για το μέλλον του διεθνή αμυντικού, ο οποίος κατέγραψε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την προηγούμενη σεζόν, όμως με την άφιξη του Μίλος Κέρκεζ, ο οποίος αποκτήθηκε με 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας δεν υπολογίζεται από τον Αρνε Σλοτ.
Είναι δεδομένο πως μετά από μια πενταετία στην Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η προηγούμενη ομάδα που γράφτηκε, στην Γαλλία και πάλι, ήταν η Λιλ.
- Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)
- Οι… Καλάμπρια θα φέρουν την άνοιξη στον Παναθηναϊκό
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
- Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις