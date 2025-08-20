Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ στην Κροατία, απέναντι στη Ριέκα (21/8), για τα play-offs του Europa League.

Ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά» αναφέρθηκε στη βελτίωση της ομάδας του συγκριτικά με τα δύο παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ, ενώ για τον αγώνα με τη Ριέκα πρόσθεσε ότι οι παίκτες του πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Παράλληλα, μίλησε για την πορεία των ελληνικών ομάδων στους προκριματικούς και τους λόγους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για την βελτίωση της ομάδας από το πρώτο στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι:

«Κάθε προπονητής επιθυμεί να πιστεύει πως η ομάδα του θα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ καλή. Οι σχέσεις τους βελτιώνονται καθημερινά. Υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές από την Κ19, αλλά και καινούριοι στο ρόστερ. Πρέπει να υιοθετήσουμε τη νοοτροπία “εργατών”. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικό πνεύμα και να παλέψουμε μέσα στο γήπεδο.

Η Ριέκα κέρδισε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία. Πρέπει να περιμένουμε μια ομάδα με ποιότητα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Έχουμε τη νοοτροπία να παίζουμε για τη νίκη, θέλουμε να κερδίζουμε. Περιμένω μια ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων. Οπουδήποτε και να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε. Το γήπεδο θα δείξει πώς θα είναι η ομάδα.

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τρόπο παιχνιδιού της Ριέκα, που έχει παίκτες που θέλουν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να ελέγξουμε τις καταστάσεις, όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Απόλυτα προσηλωμένοι στις καταστάσεις που θα μπορέσουν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ομάδα».

Για το αν θα είναι πιο απελευθερωμένη η ομάδα στους αγώνες με τη Ριέκα:

«Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση, ακόμη και στην κουζίνα να πάω θα υπάρχει πίεση. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Στην Τούμπα υπάρχει πίεση, εκτός έδρας υπάρχει πίεση. Είμαστε συνηθισμένοι, είναι μια φυσιολογική διαδικασία για εμάς. Η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, όπως και η ποιότητα των παικτών. Αυτό δείχνει αυτοπεποίθηση και γίνονται όλα πιο εύκολα για εμάς. Το καλοκαίρι είναι περίπλοκο για όλες τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή. Οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ομάδες που είναι έτοιμες, αυτό κάνει τα πράγματα περίπλοκα. Η αντιπαλότητα των ελληνικών ομάδων είναι στο μέγιστο βαθμό.

Οι ελληνικές ομάδες καταφέρνουν να ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια. Εμείς φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έφεραν βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό για όλους. Πρέπει να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία και να προκριθούμε στο League Stage του Europa League, αυτό θα είναι σημαντικό και για τις εγχώριες διοργανώσεις».

Για την πρεμιέρα της Super League:

«Ετοιμαζόμαστε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι και την Πέμπτη θα είμαι έτοιμος γι’ αυτές τις ερωτήσεις».

Για τον Γιώργο Γιακουμάκη:

«Θα είναι μαζί μας. Υπάρχει περίοδο προσαρμογής και για τη φυσική του κατάσταση. Θέλω να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν υπάρχει πίεση, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δίνει συνεχόμενα παιχνίδια και το επίπεδο ετοιμότητας:

«Βιάζεστε. Έχουμε το αυριανό παιχνίδι πρώτα. Όποιος κι αν είναι ο τρόπος παιχνιδιού μιας ομάδας, πρέπει να προσαρμοστούμε. Κάποιες φορές, εκμεταλλευόμαστε τα λάθη, άλλες φορές υποφέρουμε μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να κερδίσει ο αντίπαλος είτε με λάθη, είτε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάθε κατάσταση. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας και με αυτό το σκεπτικό θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Αν έχει σωστή νοοτροπία, έχει την πιθανότητα να πετύχεις κάτι».

Από την πλευρά του, ο Σουαλιό Μεϊτέ δήλωσε τα εξής:

Για το πόσο βοήθησε τον ίδιο η προετοιμασία και για το αυριανό παιχνίδι:

«Προσωπικά νιώθω όλο και καλύτερα. Είναι γεγονός ότι έλειπα από τις προηγούμενες προετοιμασίες. Σίγουρα φέτος ήταν διαφορετικά και έκανε καλό σε μένα η προετοιμασία, να προσαρμοστώ στα θέλω του προπονητή. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι».

Για τα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ και το τι περιμένει στη σειρά με τη Ριέκα:

«Κατ’ αρχάς τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν εύκολα, ήταν ιδιαίτερα. Απέναντι σε μία ομάδα που αμυνόταν και μας χτύπησε στην αντεπίθεση, κάτι πάντα δύσκολο, αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε και προκριθήκαμε. Τώρα έχουμε παίξει δύο ματς ήδη και δουλέψαμε παραπάνω. Τακτικά δουλεύουμε πολύ. Η Ριέκα είναι μία καλή ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και πιστεύω είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε αύριο το θετικό αποτέλεσμα».

Για το πότε θα είναι 100% έτοιμος και αν νιώθουν πιο «απελευθερωμένοι» μετά την εξασφάλιση της League Phase του Conference:

«Έκανα την προετοιμασία και έπαιξα στα φιλικά. Ακόμα και να δουλέψεις πολύ στην προετοιμασία, δεν γίνεται να είσαι έτοιμος σε αυτά τα παιχνίδια. Έχω παίξει 90λεπτο στην Τούμπα και 120λεπτά στην Αυστρία, αισθανόμουν βαριά τα πόδια μου, αλλά πολύ γρήγορα θα αισθάνομαι στο 100% και απολύτως καλά. Εμάς στόχος μας δεν είναι το Conference League. Από την αρχή ο στόχος ήταν να φτάσουμε στο Europa. Είμαστε μία καλύτερη ομάδα από τη Ριέκα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Conference είναι καλό, αλλά το Europa είναι ένα επίπεδο πάνω, μία πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και αξίζει να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο».