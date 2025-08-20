sports betsson
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 15:30

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Από το απόγευμα της Τετάρτης τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, στον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν πάνω από 15.000 κομμάτια.

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του στο φετινό πρωτάθλημα, κόντρα στον Βόλο, για τη 2η αγωνιστική της Super League, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει τα περισσότερα εισιτήρια για το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί των Πειραιωτών ετοιμάζονται για… απόβαση στη θεσσαλική πόλη, αφού η πειραϊκή ΠΑΕ θα έχει στη διάθεσή της πάνω από 15.000 εισιτήρια, με την κυκλοφορία τους να ξεκινά από το απόγευμα της Τετάρτης (20/8).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον ΝΠΣ Βόλο, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο (30/08) στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί έως εξής:

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αρχικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Ολυμπιακός σεζόν 2025/26, από την Τετάρτη (20/08) στις 16:00 έως την Παρασκευή (22/08) στις 12:00.

Από την Παρασκευή (22/08) από τις 13:00 θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους με απαιτούμενη την κάρτα φιλάθλου.

Οι φίλαθλοί μας μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήριά/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ.

Η τιμή τους είναι 20 ευρώ στα πέταλα του γηπέδου και 30 ευρώ σε κεντρική θύρα.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ο αριθμός Gov Wallet τους και για τους φίλαθλους να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο Gov. wallet.

Τέλος παρακαλούνται οι φίλαθλοι μας οι οποίοι θα προμηθευτούν εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα να τα προσωποποιήσουν στο Gov Wallet τους προτού της άφιξης τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ».

World
Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

Αθλητική Ροή
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
