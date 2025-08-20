Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του στο φετινό πρωτάθλημα, κόντρα στον Βόλο, για τη 2η αγωνιστική της Super League, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει τα περισσότερα εισιτήρια για το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί των Πειραιωτών ετοιμάζονται για… απόβαση στη θεσσαλική πόλη, αφού η πειραϊκή ΠΑΕ θα έχει στη διάθεσή της πάνω από 15.000 εισιτήρια, με την κυκλοφορία τους να ξεκινά από το απόγευμα της Τετάρτης (20/8).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον ΝΠΣ Βόλο, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το Σάββατο (30/08) στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί έως εξής:

Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αρχικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Ολυμπιακός σεζόν 2025/26, από την Τετάρτη (20/08) στις 16:00 έως την Παρασκευή (22/08) στις 12:00.

Από την Παρασκευή (22/08) από τις 13:00 θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους με απαιτούμενη την κάρτα φιλάθλου.

Οι φίλαθλοί μας μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήριά/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ.

Η τιμή τους είναι 20 ευρώ στα πέταλα του γηπέδου και 30 ευρώ σε κεντρική θύρα.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ο αριθμός Gov Wallet τους και για τους φίλαθλους να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο Gov. wallet.

Τέλος παρακαλούνται οι φίλαθλοι μας οι οποίοι θα προμηθευτούν εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα να τα προσωποποιήσουν στο Gov Wallet τους προτού της άφιξης τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ».