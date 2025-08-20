«Η Κελίφ έχει εγκαταλείψει τον κόσμο της πυγμαχίας»

Σε δηλώσεις που μετέφερε η Nice Matin, ο πρώην μάνατζερ της Ιμάν Κελίφ, Νασέρ Γιεφσά, ανέφερε ότι η αθλήτρια έχει κρεμάσει τα γάντια της, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για οριστική απόφαση.

Η Αλγερινή πυγμάχος, που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αμφιλεγόμενης συζήτησης για το φύλο της, η οποία δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται.

Θα ξαναδούμε την Ιμάν Κελίφ σε ρινγκ; Ενώ είχε αποχωρήσει από τον σύλλογο Nice Azur Boxe για να περάσει στον επαγγελματικό στίβο μετά τον ολυμπιακό της θρίαμβο, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, από τη στιγμή που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο έχει αποτραβηχτεί από την πυγμαχία. «Η Ιμάν δεν εγκατέλειψε μόνο τη Νίκαια, εγκατέλειψε τον κόσμο της πυγμαχίας», αποκάλυψε ο πρώην πλέον μάνατζέρ της Νασέρ Γιεφσά στη Nice Matin.

Το περασμένο καλοκαίρι, η 26χρονη αθλήτρια είχε στοχοποιηθεί για την υπερανδρογονία της και υπήρξε θύμα έντονου διαδικτυακού εκφοβισμού. Για υπενθύμιση, η υπερανδρογονία είναι η υπερβολική παρουσία ανδρογόνων (ανδρικών ορμονών) στο αίμα μιας γυναίκας, κάτι που συχνά συνδέεται με υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης, τα οποία ενδέχεται να προσφέρουν πλεονέκτημα σε αθλητικό επίπεδο, σύμφωνα με τους επικριτές της. Παρά την πολεμική, η Ιμάν Κελίφ είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα -66 κιλά απέναντι στην Κινέζα Λιου Γιανγκ.

Μετά τον θρίαμβό της, επιδίωξε να δώσει νέα διάσταση στην καριέρα της. Για να περάσει στον επαγγελματικό στίβο, έπρεπε να αποχωρήσει από τη Νίκαια. «Το Nice Azur Boxe δεν μπορούσε να της προσφέρει επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν είχε τα μέσα. Έδωσε έναν αγώνα στη Σιγκαπούρη, αλλά έπρεπε να κάνει πέντε για να υπογράψει επαγγελματικό, κάτι που δεν έγινε εξαιτίας της πολεμικής», εξήγησε ο Νασέρ Γιεφσά.

Σχεδίαζε να επιστρέψει στο Box Cup του Αϊντχόβεν (5-10 Ιουνίου 2025). Όμως η διοργάνωση απαιτούσε επίσης τεστ φύλου για τις συμμετέχουσες, βάσει του νέου κανονισμού της World Boxing. Στα τέλη Μαΐου, η νεοσύστατη Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας – που αναγνωρίστηκε από τη ΔΟΕ τον Φεβρουάριο – έκανε υποχρεωτικά τα τεστ φύλου για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις. Η Αλγερινή αποκλείστηκε από το τουρνουά, χωρίς να είναι σαφές αν υποβλήθηκε ή όχι σε αυτούς τους ελέγχους.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα ενός τεστ που είχε πραγματοποιηθεί στην Ινδία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 – από το οποίο είχε αποκλειστεί πριν καν αγωνιστεί – διέρρευσαν στον Τύπο: φέρεται να διαθέτει ανδρικό καρυότυπο, με τον δείκτη «ΧΥ». Αυτό αναζωπύρωσε μια διαμάχη που δεν είχε ποτέ κοπάσει και η οποία πήρε και νομική τροπή, με την ίδια να καταθέτει μήνυση για επιβαρυμένο διαδικτυακό εκφοβισμό, ενώ η διεθνής ομοσπονδία πυγμαχίας κινήθηκε εναντίον της ΔΟΕ.

«Αυτή τη στιγμή τα έχει σταματήσει όλα. Δεν έχει ξαναρχίσει, δεν προπονείται στην πυγμαχία. Μετά από όσα συνέβησαν στους Ολυμπιακούς. Ούτως ή άλλως, αν γίνει επαγγελματίας, θα υποχρεωθεί στα ίδια τεστ», συνέχισε ο Νασέρ Γιεφσά. Πλέον, μακριά από τη Γαλλία, περιορίζεται στο να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση. «Κάνει προπονήσεις στην Αλγερία ή πηγαίνει στο Κατάρ, στο εθνικό κέντρο αποδόσεων, για να συνεχίζει να γυμνάζεται, αλλά μέχρι εκεί. Κυρίως μετακινείται για συμβόλαια χορηγιών».