Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης

Στην 7η θέση στο άλμα εις μήκος… υποχρεώθηκε να περιοριστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Λωζάνης. Η καταρρακτώδης βροχή που έπεφτε στην ελβετική πόλη δεν επέτρεψε στον Έλληνα πρωταθλητή να βγάλει» τις πραγματικές δυνατότητές του στο σκάμμα, ο οποίος πραγματοποίησε μόλις δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων ήταν στα 7,52μ.

Είναι χαρακτηριστικό οτι ο Τεντόγλου δεν επιχείρησε το πρώτο του άλμα, ευελπιστώντας οτι η ένταση της βροχής θα μειωθεί όσο περνούσε η ώρα, κάτι που δεν έγινε. Έτσι αναγκάστηκε να επιχειρήσει στη 2η προσπάθεια η οποία μετρήθηκε στα 7,52 μ. (-0,3).

Εν συνεχεία ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δοκίμασε και στο 3ο άλμα, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει όπως ήθελε με αποτέλεσμα η επίδοση να είναι πολύ κατώτερη από αυτές που έχει συνηθίσει (6,77 μ.).

Ο 27χρονος άλτης «άφησε» την 4η προσπάθεια και τελικά αποσύρθηκε από τον αγώνα του στο μήκος όπως και αρκετοί ακόμη αθλητές λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Αξίζει να σημειωθεί οτι ο αγώνας του μήκους σταμάτησε για μερικά λεπτά προκειμένου οι διοργανωτές να βγάλουν το νερό που είχε συγκεντρωθεί στη βαλβίδα (βίντεο παρακάτω)!

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ με άλμα στα 7,84μ., τη 2η ο Ελβετός Σάιμον Εχάμερ με επίδοση 7,72μ., ενώ τρίτος κατετάγη ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ Γκέιλ με 7,71μ.

Να προσθέσουμε οτι στην πέμπτη προσπάθεια ο Σάιμον Εχάμερ και ο Κάρεϊ ΜακΛόιντ απέσυραν την συμμετοχή τους, όπως άλλωστε και ο Ανβάρ Ανβάροβ που ενώ είχε το προβάδισμα στον αγώνα, με τα 7,84 μ. που έκανε στο πρώτο του άλμα, δεν έκανε την έκτη του προσπάθεια. Τέλος να αναφέρουμε ότι έκτη και τελευταία προσπάθεια έκανε μόνο ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ σε ένα άλμα όμως που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει (6,49 μ.).