Megasports: Ώρα για Champions League
Όλα τα νέα από τον κόσμο των σπορ στο Megasports by Stoiximan.
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Καλώς ήρθατε στο καθημερινό δελτίο αθλητικών ειδήσεων του MegaSports by Stoiximan!
Κάθε μέρα, εδώ θα βρίσκετε τη συνοπτική αλλά πλήρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του αθλητισμού: από τις πιο σημαντικές μεταγραφές και εξελίξεις στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μέχρι τις ειδήσεις από την ελληνική Super League, το Champions League, τις διεθνείς διοργανώσεις και τις σπουδαιότερες αθλητικές επιδόσεις σε όλα τα σπορ.
Με έγκυρη πληροφόρηση, ανάλυση και καθημερινές εξελίξεις, το MegaSports by Stoiximan σάς προσφέρει τη γνώση που χρειάζεστε για να είστε πάντα μπροστά από τα γεγονότα.
Εδώ χτυπά η καρδιά του αθλητισμού – κάθε μέρα, με αξιοπιστία, ταχύτητα και πάθος!
- ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Βόλος: «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε» λέει η κόρη του ζευγαριού
- Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζες με μπλε ολόσωμο μαγιό μετά το λευκό μπικίνι
- Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
- Live News: Επιστρέφει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις