Επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Ζαφείρη ο πρόεδρος της Σλάβια: «Θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο»
Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ με ανάρτησή του επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ.
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, είδηση την οποία επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας της Πράγας. Γιάροσλαβ Τβρντικ.
Με ανάρτησή του ο Τσέχος παράγοντας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την πιο συμφέρουσα λύση για όλες τις πλευρές, εξηγώντας στη συνέχεια ότι ο Έλληνας διεθνής μέσος θα αγωνιστεί πρώτα στη League Phase του Champions League για να ενταχθεί στο στο ροστερ του ΠΑΟΚ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.
Όσον αφορά το κόστος της μεταγραφής για τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη θα καταβάλλει το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ (10+2 ως μπόνους) στη Σλάβια.
«Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο Ζάφι θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του προέδρου της Σλάβια
Ano, nalezli jsme reseni vyhodne pro vsechny strany. Zafi si se Slavii zahraje Ligu mistru, od ledna pak za Paok 👍 https://t.co/Cd4S1eEiCA
— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 20, 2025
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
- Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
- Μίτσιτς: «Θέλω να παίξω στο Eurobasket, αλλά…»
- Έρχεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις