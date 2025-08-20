sports betsson
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Diamond League Λωζάνης: Στην 3η θέση η Ελίνα Τζένγκο στο ακόντιο, παρά την ισχυρή βροχόπτωση (vid)
Άλλα Αθλήματα 20 Αυγούστου 2025 | 22:19

Diamond League Λωζάνης: Στην 3η θέση η Ελίνα Τζένγκο στο ακόντιο, παρά την ισχυρή βροχόπτωση (vid)

Υπό καταρρακτώδη βροχή η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την τρίτη θέση στον ακοντισμό, στο Diamond League Λωζάνης, έχοντας καλύτερη βολή στα 58,82 μέτρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παρά την καταρρακτώδη βροχή στην ελβετική πόλη, η Ελίνα Τζένγκο κατάφερε να κατακτήσει την 3η θέση στο Diamond League της Λωζάνης, με καλύτερη βολή την 4η, στα 58,82μ.

Οι αντίξοες συνθήκες δεν εμπόδισαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης που προπονείται με τον Γιώργο Μποτσκαριώβ να πραγματοποιήσει έξι έγκυρες βολές, ωστόσο ήταν ξεκάθαρο πως όλες οι αθλήτριες επηρεάστηκαν από την έντονη βροχόπτωση.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, με την ολοκλήρωση των τρίτων προσπαθειών η Ελίνα Τζένγκο βρισκόταν στην 5η θέση της κατάταξης με καλύτερη επίδοση τα 55,36 μ. και την την Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) να προηγείται με 63,02μ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε ρίξει 53,26μ. στην πρώτη της βολή της και στα 54,07 μέτρα στη δεύτερη.

Ωστόσο στην 4η προσπάθεια ανέβασε την απόδοσή της ρίχνοντας το ακόντιο στα 58,82μ. χάρη στην οποία «σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση της κατάταξης. Εν συνεχεία η πέμπτη προσπάθεια της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό μετρήθηκε στα 53,77 μ., παραμένοντας όμως στην τρίτη θέση κάτι που σήμαινε ότι θα είχε δικαίωμα να επιχειρήσει και την έκτη προσπάθεια στο Final 3.

Έτσι κι έγινε με την ακοντίστριά μας να ρίχνει στα 56,63μ. και να καταλαμβάνει οριστικά την τρίτη θέση, έχοντας κορυφαία επίδοση στον αποψινό (20/8) καλύτερη επίδοση στα 58,82 μέτρα.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με 63,02 μ. με την Τζο Αν ντε Πλεσίς από τη Νότια Αφρική να ακολουθεί με 58,89 μέτρα.

«Παρά τη δυνατή βροχή το κοινό ήταν καταπληκτικό και είμαι πραγματικά ευγνώμων για την ενέργεια που είχα μέσα στον αγώνα μου», ήταν τα λόγια της Τζένγκο μετά τον αγώνα της.

Wall Street
Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Αθλητική Ροή
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
Άλλα Αθλήματα 20.08.25

Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι του, αλλά δεν μπορεί να τα διορθώσει, παρά την αλλαγή προπονητή – Δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Απρίλιο και έχει 2/8 στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει διαπραγματεύσεις για τους ομήρους ενώ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα
Στη Γάζα 22.08.25

Διαπραγματεύσεις με συνέχιση της σφαγής στη Γάζα διατάσσει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου διέταξε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και ο ισραηλινός στρατός απαιτεί «πλήρη εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών από την πόλη της Γάζας.

Σύνταξη
Τραμπ: Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ
Νιου Τζέρσεϊ 22.08.25

Παράνομος ο διορισμός πρώην δικηγόρου του Τραμπ στη θέση Γενικής Εισαγγελέως

Ηττα για τον Τραμπ συνιστά η απόφαση δικαστή να κρίνει ότι η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του προέδρου των ΗΠΑ, εκτελεί παράνομα τα καθήκοντα της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ – Διέπραξε τα αδικήματα όταν ήταν ανήλικος
«Ηταν παιδί...» 22.08.25

Εκτελέστηκε νεαρός στη Σαουδική Αραβία παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ

«Η ποινή του θανάτου εκτελέστηκε» για νεαρό, όπως έγινε γνωστό στη Σαουδική Αραβία, παρά τις εκκλήσεις ΜΚΟ που θύμιζαν ότι είχε καταδικαστεί για παραβιάσεις του νόμου όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύνταξη
Ο στρατός του Νίγηρα ισχυρίζεται πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ
Νίγηρας 22.08.25

«Σκοτώσαμε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ»

Τη 15η Αυγούστου 2025 οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους οδηγούς φορτηγών – «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»
Αναστολή βίζας 22.08.25

Στοπ από ΗΠΑ στους ξένους οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών», ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θέτουν «σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτουν το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών»

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση
«Ναρκωτρομοκρατική» 22.08.25

Πολύνεκρη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση στην Κολομβία

«Ναρκωτρομοκρατική» χαρακτήρισε ο δήμαρχος της Κάλι στην Κολομβία τη βομβιστική επίθεση μπροστά από αεροπορική βάση, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύνταξη
Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί» – Ενημέρωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 22.08.25

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί»

Η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι, εκτός των άλλων, «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη».

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
