Diamond League Λωζάνης: Στην 3η θέση η Ελίνα Τζένγκο στο ακόντιο, παρά την ισχυρή βροχόπτωση (vid)

Παρά την καταρρακτώδη βροχή στην ελβετική πόλη, η Ελίνα Τζένγκο κατάφερε να κατακτήσει την 3η θέση στο Diamond League της Λωζάνης, με καλύτερη βολή την 4η, στα 58,82μ.

Οι αντίξοες συνθήκες δεν εμπόδισαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης που προπονείται με τον Γιώργο Μποτσκαριώβ να πραγματοποιήσει έξι έγκυρες βολές, ωστόσο ήταν ξεκάθαρο πως όλες οι αθλήτριες επηρεάστηκαν από την έντονη βροχόπτωση.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, με την ολοκλήρωση των τρίτων προσπαθειών η Ελίνα Τζένγκο βρισκόταν στην 5η θέση της κατάταξης με καλύτερη επίδοση τα 55,36 μ. και την την Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) να προηγείται με 63,02μ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε ρίξει 53,26μ. στην πρώτη της βολή της και στα 54,07 μέτρα στη δεύτερη.

Ωστόσο στην 4η προσπάθεια ανέβασε την απόδοσή της ρίχνοντας το ακόντιο στα 58,82μ. χάρη στην οποία «σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση της κατάταξης. Εν συνεχεία η πέμπτη προσπάθεια της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό μετρήθηκε στα 53,77 μ., παραμένοντας όμως στην τρίτη θέση κάτι που σήμαινε ότι θα είχε δικαίωμα να επιχειρήσει και την έκτη προσπάθεια στο Final 3.

Έτσι κι έγινε με την ακοντίστριά μας να ρίχνει στα 56,63μ. και να καταλαμβάνει οριστικά την τρίτη θέση, έχοντας κορυφαία επίδοση στον αποψινό (20/8) καλύτερη επίδοση στα 58,82 μέτρα.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με 63,02 μ. με την Τζο Αν ντε Πλεσίς από τη Νότια Αφρική να ακολουθεί με 58,89 μέτρα.

«Παρά τη δυνατή βροχή το κοινό ήταν καταπληκτικό και είμαι πραγματικά ευγνώμων για την ενέργεια που είχα μέσα στον αγώνα μου», ήταν τα λόγια της Τζένγκο μετά τον αγώνα της.