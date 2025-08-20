«Αυτά απομένουν για το deal ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σάντσες» (pic)

To όνομα που παίζει πολύ δυνατά εδώ και 24 ώρες στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι αυτό του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος φαίνεται πως είναι κοντά στους «πράσινους».

Ο 28χρονος μέσος είναι σε επαφές με το «τριφύλλι» χωρίς ωστόσο να έχει συμφωνήσει ακόμη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους Πορτογάλους.

Η «A Bola», στο τελευταίο της ρεπορτάζ, επανέρχεται για το θέμα, αναφέροντας τις λεπτομέρειες που έχουν απομείνει ώστε να υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Η σχετική ανάρτηση



Η πορτογαλική ιστοσελίδα αναφέρει αρχικά ότι ο ίδιος ο 28χρονος ποδοσφαιριστής προτιμά να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, παρά στην Τουρκία και την Τραμπζονσπόρ.

Ωστόσο, υπογραμμίζει αρχικά ότι για να επέλθει η συμφωνία μεταξύ Σάντσες και Παναθηναϊκού, θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό και στο ακριβές ποσό που θα πρέπει να δώσουν οι «πράσινοι».

Μια δεύτερη εκκρεμότητα είναι τα ιατρικά του παίκτη, καθώς ο Παναθηναϊκός φυσικά έχει γνώση του ιστορικού των τραυματισμών του παίκτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος χαφ πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μπενφίκα από την Παρί, κατέγραψε 21 συμμετοχές και σημείωσε μόλις 1 γκολ, ενώ δεν κατάφερε να δώσει κάποια ασίστ.