Απείλησε η Φενερμπαχτσέ με δυνατό σουτ του Εστερβόλντε (vid)
Ο Εστερβόλντε έκανε το δυνατό σουτ, αλλά ο Τρούμπιν ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε.
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Με «οβίδα» του Εστερβόλντε απάντησε η Φενερμπαχτσέ στην επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ του Ακτούρκογλου, με τον τερματοφύλακα της Μπενφίκα όμως να είναι σε ετοιμότητα και να αποκρούει το δυνατό σουτ του Ολλανδού ποδοσφαιριστή.
Ο Εστερβόλντε βρήκε χώρο και δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά ο Τρούμπιν ήταν στη σωστή θέση και απέκρουσε, κρατώντας το μηδέν.
Δείτε τη φάση:
Υπενθυμίζουμε ότι οι Πορτογάλοι είχαν απειλήσει πρώτοι, στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ακτούρκογλου, αλλά ο τερματοφύλακας της Φενερμπαχτσέ απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
- Οι… Καλάμπρια θα φέρουν την άνοιξη στον Παναθηναϊκό
- Γυαλιά – καρφιά τα έκαναν στο Λέρκενταλ οι οπαδοί της Μάιντς
- Ο Ντόντσιτς έκανε high-five με την κόρη του Γιόκιτς και έγινε viral (vid)
- Τηλεοπτικός σεισμός στο γαλλικό ποδόσφαιρο
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
- Μίτσιτς: «Θέλω να παίξω στο Eurobasket, αλλά…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις