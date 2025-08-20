Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ

Την ώρα που η «ABOLA» ανέφερε οτι απέμεναν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρενάντο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, η μεγάλη γαλλική εφημερίδα Equipe φέρνει νέα δεδομένα, καθώς υποστηρίζει ότι ο παίκτης πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ και όχι στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ των Γάλλων συναδέλφων υποστηρίζει πως ο 28χρονος είχε δεχθεί πρόταση τόσο από την ελληνική ομάδα όσο και από την τουρκική, ωστόσο η απόφασή του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Τραπεζούντα.

«Η Τραμπζονσπόρ είναι κοντά στην απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες με τη μορφή δανεισμού», <αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Βάσει των όσων αναφέρουν οι Γάλλοι, η Τραμπζονσπόρ, έχει καταθέσει προσφορά στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του διεθνούς χαφ. Πλέον μένει να δούμε αν όντως ισχύει η εξέλιξη που παρουσιάζει η Equipe κι έτσι ο παίκτης που αναδείχθηκε στα χέρια του Ρουί Βιτόρια (στην κοινή τους παρουσία στη Μπενφίκα) συνεχίσει στην τουρκική λίγκα και όχι στη Super League.

Θυμίζουμε οτι το συμβόλαιο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή με την πρωταθλήτρια Ευρώπης λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Trabzonspor, Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın. (L’Equipe) pic.twitter.com/s9xKacQocd

