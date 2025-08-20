newspaper
22.08.2025 | 12:40
«Ώρα μηδέν» στη Γάζα: Οι θάνατοι από το λιμό θα αυξάνονται εκθετικά
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 20 Αυγούστου 2025 | 16:00

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
Spotlight

Όσο και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας επιχειρούν να… ωραιοποιήσουν την εικόνα στο ΕΣΥ, με την πλασματική εικόνα που παρουσιάζουν ντυμένη με… ερωτηματολόγια που απαντούν το 30% των ερωτηθέντων, τόσο τα ραπίσματα που συνθλίβουν το κυβερνητικό αφήγημα που προκύπτουν τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα.

Στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, από τη Eurostat είναι χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024».

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 16 ετών και άνω στην ΕΕ που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία και ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν εξαιτίας οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, ανέρχεται σε 21,9%. Πρόκειται για μακράν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 3,6%.

Βέβαια, το συγκεκριμένο δεδομένο επιβεβαιώνει τα κακώς κείμενα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που η κυβέρνηση υπόσχεται από την εκλογή της την καλυτέρευσή του. Μεταξύ άλλων, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις εισαγωγές ασθενών, η υποστελέχωση έως τις πτώσεις ασανσέρ σε νοσοκομεία που φέρνουν σε κίνδυνο εργαζόμενους και ασθενείς.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη, που χαρακτηρίστηκε από εργαζομένους σε νοσοκομεία ως και «υπουργός Εμπορίου της Υγείας», όλα αυτά πιθανώς να μην ισχύουν, καθώς όπως ανέγραψε σε χθεσινή ανάρτησή του… «το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ».

Χαρακτηριστικά, όπως είχαν τονίσει οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, «αιτία των προβλημάτων στη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, είναι η πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου ‘Εμπορίου της Υγείας’ με την οποία από τη μία, μεθοδευμένα αποδυναμώνει και απαξιώνει κάθε δημόσια δομή υγείας και πρόνοιας ενώ ταυτόχρονα προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των ομίλων εμπορίου της υγείας, των εταιρειών και των εργολάβων εις βάρος ασθενών και υγειονομικών».

Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στον τομέα Υγείας στην Ελλάδα είναι ότι στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Φινλανδία με ποσοστό 12,4% και η Εσθονία με 11,2%, δηλαδή… βρισκόμαστε με πρώτοι με ποσοστιαία διαφορά 9,5%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).

Τα στατιστικά που αναδεικνύουν την τραγική κατάσταση στην Ελλάδα

Τα μεγάλο χάσμα που εντοπίζεται

Ανησυχητικό για την Ελλάδα είναι και το τεράστιο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια επηρεάστηκαν περισσότερο, με το 6,0% αυτών να αναφέρει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με το 3,2% όσων δεν κινδυνεύουν.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (12,7%), τη Ρουμανία (10,7%) και τη Λετονία (9,9%). Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα το ποσοστό των Ελλήνων που κινδυνεύουν από φτώχεια και δεν έλαβαν την αναγκαία περίθαλψη είναι μεγαλύτερο του 32%.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Δημόσιο Χρέος: Άλλη μια «μάχη» της Ελλάδας με hedge funds – Τι γίνεται με τα GDP warrants [πίνακας]

Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική
in Confidential 22.08.25

Το ΕΣΥ διασωληνωμένο, οι διακοπές λόγω ακρίβειας είδος απαγορευμένο, του Μητσοτάκη δεν ιδρώνει το αυτί, αλλά του γυρίζει το μάτι που ο Τσίπρας πεθύμησε την ενεργό πολιτική

Ο Τσίπρας δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, ο Γεωργιάδης τον εκθέτει και εκτίθεται ανεπανόρθωτα υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο λαός αναζητά πειστική εναλλακτική

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο
Πολιτική 22.08.25

Η κυβέρνηση, ο έλεγχος των ΜΚΟ και το άσχημο παιχνίδι με το ακροδεξιό ακροατήριο

Πληθαίνουν οι διαρροές από την κυβέρνηση για πλήρη υποταγή των ΜΚΟ με τα θέλω του Μαξίμου στη διαχείριση του προσφυγικού. Οι απειλές για έξοδο από το μητρώο και το νομοσχέδιο που έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Αχαΐα 21.08.25

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25 Upd: 17:58

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, που έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή, αποχαιρετούν συγκλονισμένοι ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου
Στον Βόλο 22.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ακόμη μια γυναικοκτονία, ενώ ο Μητσοτάκης αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου

«Αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών», υπογραμμίζει για τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
«Εγγύηση Ασφάλειας»: Τι είναι, τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία
Κόσμος 22.08.25

Τι είναι μια «Εγγύηση Ασφάλειας»; Τι μας διδάσκει το παρελθόν και τι μπορεί να γίνει στην Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας και οι επακόλουθες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
Ελλάδα 22.08.25

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
IPC 22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Βουλή: Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.08.25

Αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για να επεκταθεί χρονικά το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Την αναφορά κατέθεσαν η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Καλλιόπη Βέττα, και ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του
«Ουράνιο παιδί μου...» 22.08.25

«Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου

Σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια - «Η κακία και η μισαλλοδοξια έφραξαν την πηγή της ζωης σου» έγραψε η μητέρα του στα social

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
