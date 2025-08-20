«Φωτιές» άναψε η απόφαση της Βουλής να εγκρίνει αναδρομικά επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας, για συγκεκριμένους υπαλλήλους της. Αν και η τροπολογία πέρασε στις 15 Ιουλίου δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ωστόσο ήδη έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Αντιδράσεις για την απόφαση της Βουλής να χορηγήσει επίδομα επικινδυνότητας σε υπαλλήλους της

Η Βουλή ακολούθησε την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε (ΣΚΑΪ) πως «αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους».

«Για ένα πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων»

»Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών», υποστήριξε με τη Βουλή να πηγαίνει σε τροποποιητική προκειμένου να συμμορφωθεί με το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας το επίδομα στο προσωπικό καθαριότητας.

«Είναι και για ένα πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που ήδη δικαιούνται το επίδομα, ειδικότητες όπως είναι οι καθαρίστριες, άρα δεν αποφασίστηκε να δοθεί επίδομα σε κανένα υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος», σημείωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Σφοδρές αντιδράσεις

Με αιχμηρό τρόπο αντέδρασαν οι πυροσβέστες και οι στρατιωτικοί στο άκουσμα της παροχής επιδόματος «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας». Σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν μιλούν για προσβολή σε όσους πραγματικά υπηρετούν υπό αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, αλλά μένουν εκτός επιδόματος επικινδυνότητας.

«Δεν είναι δυνατόν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί να συμμετέχουν καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες καταπονώντας την υγεία τους, τον οργανισμό τους απομακρυνόμενοι από τις οικογένειες τους, διαρκώς στο καθήκον, 24 ώρες το 24ωρο, και να αποζημιώνονται 1,5 με 2 ευρώ την ημέρα για το επίδομα του επικίνδυνου. Αυτό το πράγμα πραγματικά μας προκαλεί και μας θλίβει», δήλωσε στο MEGA ο Ηλίας Κολλύρης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

Από 1η Ιουλίου του 2025, οι μόνιμοι πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή παίρνουν επίδομα επικινδυνότητας 100 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου δύο ευρώ την ημέρα. Αυτό που ζητούν είναι την πλήρη ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και όχι επιδόματα – φιλοδωρήματα.

«Με ότι αυτό συνεπάγεται και προβλέπεται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα σε θέματα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. Επίσης, ζητάμε την θέσπιση, προώθηση προεδρικού διατάγματος, το οποίο είναι ανενεργό από το 2003, για προστασία στις συνθήκες προστασίας του πυροσβέστη», υποστήριξε στο «μεγάλο κανάλι» ο Νίκος Λαυράνος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε ένα κράτος δικαίου πρέπει να υπάρχει ισονομία για όλους τους κλάδους, τονίζουν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας.