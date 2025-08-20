Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι
Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής συνομιλίας Μητσοτάκη-Σίσι ήταν η τελευταία πρόταση εκεχειρίας για τη Λωρίδα της Γάζας.
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη διάρκεια της επικοινωνίας τους, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.
Επίσης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα.
